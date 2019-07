"Di Stefano y Puskas tampoco ganaron nada": Lionel Messi fue respaldado por histórico de Brasil [VIDEO]

La ola de críticas contra Lionel Messi , tras la eliminación de Argentina en la semifinal de la Copa América , no ha parado. La de elogios y respaldo, tampoco. Esto último es lo que hizo el histórico futbolista brasileño Zico, quien lo comparó con otros cracks de la historia que tampoco ganaron títulos con su selección.

"No debemos olvidar todo lo que ha hecho Messi en el mundo del fútbol", dijo Zico en Brasil, en una clara muestra de respaldo al considerado mejor jugador del mundo.

"Di Stefano no ha ganado nada, Puskas tampoco ha ganado nada, Platini no ha ganado nada tampoco. Bueno Platini ganó la Copa de Europa...", disparó el ex crack de Flamengo y de la selección brasileña para defender al '10' albiceleste que se quedó en las semifinales de la Copa América.

"Creo que hay muchos jugadores buenos que han hecho historia y no han ganado nada. Hay otros que no han hecho nada, pero si han ganado cosas. Es estar en el momento adecuado en el lugar preciso para ganar", agregó.

Lionel Messi será titular este sábado cuando Argentina se enfrente a Chile por la definición por el tercer y cuarto lugar de la Copa América en el Arena Corinthians de Sao Paulo, este sábado, desde las 2:00 pm. (hora peruana).

Lionel Messi tendrá que esperar hasta el 2020 para tentar su primer título con la selección de Argentina. (Foto: AFP / Video: ESPN Brasil)

► Ni Griezmann ni Neymar: el 'bombazo' que el Barza trabaja a escondidas para ser el suplente de Luis Súarez



► La 'operación Pogba' en su etapa final: United cede y le pide tiempo al Real Madrid antes de ficharlo



► A Messi no le gustará esto: suena en el Barza, pero su fichaje amenaza la titularidad de un amigo de Leo



► No cuestan nada: 15 figuras que acabaron contrato y pueden llegar gratis a otro club [FOTOS]