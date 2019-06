¿Cambio de última hora? Tité reformula el ataque frente a Bolivia en el debut

En los amistosos no ha dejado de hacer goles, pero Tité tendría pensado un cambio de última hora. ¿Será por una decisión táctica? ¿Será para darle descanso para que llegue más entonado para partidos de más fuerza? Tité no incluiría a Gabriel Jesús en la alineación de Brasil para el debut frente a Bolivia en la Copa América 2019.



Su lugar lo ocuparía David Neres, en donde el delantero brasileño formaría un tridente con Roberto Firmino y Richalison. Si bien Gabriel Jesus ha anotado en los últimos dos partidos amistosos, el técnico del ‘Scratch’ podría realizar un cambio de última hora para reformular la estrategia frente al conjunto del altiplano en el Morumbí.



Asimismo, en cuanto al parte médico del ‘Scratch’, el portero Ederson será baja entre cinco y siete días tras sufrir una pequeña lesión muscular en el gemelo, pero se quedará con la selección hasta completar su tratamiento.



El médico de la ‘Canarinha’, Rodrigo Lasmar, informó en una rueda de prensa que el guardameta del City no se entrenó hoy y que tampoco estará en el partido inaugural de la Copa América 2019 ante Bolivia del viernes.



"Ederson sintió un dolor en el gemelo, hicimos unos exámenes y vimos la lesión. Está fuera del partido (ante Bolivia), pero no es desconvocado porque hay tiempo para que se recupere", afirmó Lasmar.



Ederson es el segundo portero de la selección brasileña, ya que el guardameta titular es Alisson Becker, del Liverpool inglés.



Arthur es otro de los jugadores que tampoco estará de inicio en el partido contra los bolivianos debido a que acaba de recuperarse del fuerte golpe en la rodilla derecha que sufrió en el amistoso contra Honduras del pasado domingo. Brasil y Bolivia están encuadradas en el grupo A junto con Venezuela y Perú.



La ‘Canarinha’ jugará su segundo partido frente a Venezuela en el Arena Fonte Nova de Salvador, en el noreste del país, y volverá a la capital paulista para cerrar la fase de grupos ante Perú en el Arena de Corinthians



