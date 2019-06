Los grandes elogios de Coutinho a Vidal a poco del debut en Copa América

“Arturo es un grandísimo jugador, un gran amigo. Yo lo vi muy bien este año. Entrena mucho para poder mejor”, indicó Philippe Coutinho en la previa del Chile vs. Japón. Siendo no un partido del ‘Scratch’ en la Copa América de Brasil 2019 , el futbolista del Barcelona se detuvo unos minutos para poder hablar de su compañero, a quien considera un jugador total que ha apoyado a todos catalanes en la pasada temporada, pese a algunas críticas que hubo sobre él.



“Tiene el ADN del Barcelona. Él ya se adaptó muy bien ahí. Por eso a todos los equipos les gusta mucho la forma en qué juega y su manera de ser en el vestuario”, agregó el futbolista del Barca que lleva dos goles en la presente Copa América, ambos anotados a Bolivia.



Asimismo, Coutinho indicó que la característica particular del ‘Rey’ Arturo es que es un guerrero, demostrándolo en todos los partidos que juega con la camiseta blaugrana o la roja de Chile, que debuta este lunes frente a los asiáticos por la primera jornada del Grupo C.



Arturo Vidal es indiscutible para Reinaldo Rueda para este encuentro frente a Japón, en donde ‘La Roja’ trata de lavarse la cara tras los últimos partidos al mando del técnico colombiano, quien tendría un pie y medio fuera de la Selección al terminar el torneo sudamericano.



