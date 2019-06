La sinceridad de Rueda que no debe gustar en Chile a horas del debut en Copa América

No tiene reparos en decir que ‘La Roja’ hoy por hoy es menos que muchas selecciones de la Copa América de Brasil 2019. A poco de jugarse el Chile vs. Japón , Reinaldo Rueda confesó que sus dirigidos están debajo de Uruguay, Brasil, Colombia y la Selección Peruana de Ricardo Gareca, pese a que sus palabras seguro no han gustado mucho al sur de Sudamérica. “Pienso que todas las Selección que fueron al Mundial llegan en un mejor momento”, confesó el colombiano.



En la línea, el cafetero indicó que Uruguay terminó en el quinto puesto de la Copa del Mundo, siendo la Selección mejor posicionado por un juego obediente a la táctica y a la habilidad goleadora de Luis Suárez como de Edinson Cavani en el ataque charrúa.



Respecto a los rivales que tendrá ‘La Roja’ en el Grupo C de la Copa América 2019 , Rueda aseguró que "Ecuador es muy sólido también, con un bloqueo defensivo muy fuerte y mucha disciplina. Ellos tienen un equipo maduro, con una combinación importante de atletas que disputaron Copas Américas y Mundiales".



"Después, tenemos un Japón que viene con un grupo de seis o siete jugadores con su clásico fútbol de transiciones rápidas, de duelos fuertes, con gran orden, disciplina y una agresividad característica del fútbol asiático", agregó el entrenador.



Al finalizar, tuvo palabras para lo que espera de Chile en el torneo. "Será fiel a su ADN, a su búsqueda por orden, por alegría de juego, colectividad. Es lo que estamos estimulando y observamos en los juegos de preparación de este equipo. Naturalmente, tomamos las precauciones de las virtudes que tienen nuestros rivales, pero siempre intentaremos ser protagonistas", cerró. Chile debuta este lunes frente a la Selección de Japón.



