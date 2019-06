A la distancia: el mensaje de Marcelo Díaz de cara al Chile vs. Japón en Copa América

Hace unos años era el ‘relojito’ de ‘La Roja’ y hoy le toca tan solo verlo por la TV. Marcelo Díaz era uno de los mejores futbolistas de Chile hace tan solo un tiempo, mientras que Reinaldo Rueda decidió no convocarlo en su lista de 23 de la Copa América de Brasil 2019. En la previa del Chile vs. Japón , el mediocampista de Racing Club usó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a todos los seleccionados como chilenos que esperan un triunfo del equipo.



“Una vez en mi vida tuve el privilegio de defender y portar con mucho orgullo el escudo nacional de mi país en diferentes partes del mundo y esos bellos momentos no se olvidan jamás. Incluso las derrotas, ya que en las victorias somos todos perfectos”, indicó Marcelo en su publicación que vino acompañada de una fotografía de él y sus compañeros abrazados en cancha.



El jugador del Racing, finalizó la publicación escribiendo "Hoy, soy un hincha que mira por TV a esos guerreros vestidos de rojo que seguro dejarán la vida en cada pelota defendiendo a millones de chilenos que los apoyamos a la distancia. En ustedes confiamos y creemos, que Dios los bendiga y los proteja. Vamos profe rueda, toda la sabiduría del mundo para usted", finalizó el mediocampista que cree que el equipo de Reinaldo Rueda conseguirá los tres puntos.



Chile y Japón se enfrentan este jueves por la primera jornada del Grupo C de la Copa América Brasil 2019. Reinaldo Rueda aseguró que ‘La Roja’ está un peldaño debajo de las Selecciones clasificadas a la última Copa del Mundo, en donde espera que sus dirigidos hagan un buen papel frente a los asiáticos, pese al discreto nivel mostrado en los últimos amistosos.



► Cambia al Barza y al Madrid por Cristiano: el nuevo destino de Neymar que hará 'estallar' a toda Europa



► ¿Aló, Real Madrid? Neymar recibió 'advertencia' de Al-Khelaïfi y PSG lo vendería sin problemas



► Fin de la novela de los 120 millones: el comunicado oficial sobre el fichaje de Joao Félix por el Atlético Madrid



► Un laberinto millonario: Atlético Madrid se aferra a Joao Félix y Benfica insiste en su cláusula