Con Pizarro: el XI ideal de las grandes ausencias de la Copa América que le ganaría a cualquiera [FOTOS]

El técnico de la selección de Perú, el argentino Ricardo Gareca, convocó el jueves último a 23 futbolistas para participar en la Copa América 2019 , en un plantel en el que destaca el regreso del goleador Paolo Guerrero y la ausencia de Claudio Pizarro.



El entrenador explicó que la ausencia del peruano más exitoso de todos los tiempos se debe a que se "autoexcluyó" después del Mundial de Rusia. Como era de esperarse, la respuesta del goleador del Bremen no se hizo esperar.



"Jamás me autoexcluí de la Selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga", publicó Claudio Pizarro en su cuenta de Twitter.



A propósito de la ausencia de Pizarro en la Copa América, te presentamos un once con los jugadores que no estará en el torneo ya sea por decisión técnica o lesión.

► Tras insólito accidente: Joachim Löw fue internado por problemas circulatorios y será baja en Alemania



► Habla el crack: De Ligt sigue sin decidir su futuro y en el Barça empiezan a perder la paciencia



► De Cienciano a River Plate: los últimos 15 campeones de la Recopa Sudamericana [FOTOS]



► Florentino engríe a Zidane: el crack que no renovará con el Bayern y que Real Madrid cierra para 2020