La historia de Gabriel Arias, el arquero que nació en Argentina y es el reemplazante de Claudio Bravo en Chile

Nació en Neuquén, centro de la Patagonia argentina, pero desde pequeño se aprendió el himno chileno. Sus abuelos maternos vivían en Temuco –donde Perú jugó la Copa América 2015 – y los viajes al sur de Santiago eran recurrentes. Allí empezó a agarrar pertenencia hacia la cultura mapochina y hoy defiende a la Selección de Chile en el primer torneo oficial donde reemplazará al icónico Claudio Bravo.

Su nombre es Gabriel Arias, y aunque ahora es un tanto conocido por ser campeón de la Superliga Argentina con Racing Club, su historia de éxito no fue tan reconocida. Ahora, tras la lesión del arquero campeón (se perdió toda la temporada con el Manchester City) de las dos últimas Copas América, él se hace un nombre y no tiene dudas de agarrar esta oportunidad.

Las mejores tapadas de Gabriel Arias en Racing. (Captura: YouTube)

“El arquero tiene que ser el más fuerte mentalmente”, dijo en una entrevista con el diario La Nación. Esa misma fortaleza fue la que lo llevó de Olimpo de Bahía Blanca hasta Avellaneda, donde hace unos años, el eterno rival (Independiente) del equipo que ahora defiende lo había dejado libre tras entrenar con las divisiones menores del equipo. La vida es cíclica y fue en esa misma ciudad, en un estadio ubicado unos cuantos kilómetros de distancia del Campeones de América, que Arias se consagró campeón.

Pero entre Bahía Blanca y el éxito sucedieron muchas cosas y solo pasaron seis años. En el aurinegro, en 2012, sus ganas de superación lo obligaban a comprarse DVD de los partidos que disputaba para editarlos y corregir errores. “Es una especie de hobby que tengo, para entretenerme y para mejorar. Me fijo lo que hago bien, mal o que puedo mejorar. Ahora se sabe más: del rival me pasan la pelota parada, los pateadores de penales y la tendencia para definir de los delanteros que vamos a enfrentar. Igual después cambia mucho, sigue siendo fútbol: puede tener una tendencia a definir al palo izquierdo pero ese día te patea al palo derecho y ya no hay nada que hacer”, diría años después en la misma entrevista con La Nación.

Su único paso por el fútbol chileno fue en Unión La Calera durante el 2018. (Foto: Agencia Uno) Su único paso por el fútbol chileno fue en Unión La Calera durante el 2018. (Foto: Agencia Uno)

Las oportunidades de la vida

Solo ocho partidos en Olimpo le bastaron para que pase el tren de su vida. Juan Andrés Tejero, quien ya trabajaba en Defensa y Justicia, lo llamó para sumarse al equipo de Florencio Varela. Ahí conocería al entrenador más influyente en su carrera. ¿El nombre? Sebastián Beccacece. “Si no es el mejor técnico que tuve, pega en el palo. Siempre estaré agradecido de la forma e importancia que me dio”, dijo después.

Llegó en el 2012 al ‘Halcón’ y en el 2018, tras un breve paso por Unión La Calera, le llegaba la oportunidad en un club grande. El 'Cilindro' sería su nueva casa y sus hinchas no tendrían roche en sacar pecho por él. Aunque River Plate tenía al arquero de la selección argentina (Franco Armani) e Independiente a de Uruguay (Martín Campaña), ellos no se quedaban atrás. Su golero era de la Selección de Chile.

Eso, sin embargo, no le gustó tanto al ‘Cabezón’ Óscar Ruggeri, y seguro que algunos más le dieron la razón. Tras ser campeón de la Primera División, Arias conversó con Fox Sports y Óscar, fiel a su estilo, no se tapó la boca. “Alguien le erró. Él nació en Argentina y es un arquero de selección, si hubiese nacido en Chile no diría nada”, completó.

El consejo de Ruggeri a Gabriel Arias en Fox Sports. (Captura: Fox Sports)

No es un niño, tiene 31 años, pero la ilusión no se la quita nadie. Tras disputar seis amistosos con el equipo chileno, en Brasil hará su debut oficial ante la Selección de Ecuador. Al final, de tanto escalar, por fin pudo encontrar la cima y todo gracias a la fortaleza mental.

► Selección Peruana: tres movimientos claves en el once bicolor para ganar en el debut ante Venezuela



► Selección Peruana: todo lo que debes saber de los 23 convocados a la Copa América Brasil 2019 [INFOGRAFÍA]



► Elegancia: Perú llegó a Porto Alegre y se instaló en hotel de concentración con miras a Copa América [FOTOS Y VIDEO]



► ¡Imponente! Conoce el Arena Do Gremio, estadio donde se jugará Perú vs. Venezuela por la Copa América [VIDEO]