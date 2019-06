André Carrillo y la otra duda que no resuelve Gareca, mira el once titular que paró a dos días del debut [FOTOS] Ricardo Gareca volvió a realizar cambios en el once de cara al debut con Venezuela en la Copa América Brasil 2019.

- / - Perú vs. Venezuela se juega este sábado. - / - Perú vs. Venezuela | Pedro Gallese. - / - Perú vs. Venezuela | Luis Advíncula. - / - Perú vs. Venezuela | Luis Abram. - / - Perú vs. Venezuela | Carlos Zambrano. - / - Perú vs. Venezuela | Miguel Trauco. - / - Perú vs. Venezuela | Renato Tapia. - / - Perú vs. Venezuela | Yoshimar Yotun. - / - Perú vs. Venezuela | Christofer Gonzales. - / - Perú vs. Venezuela | Christian Cueva. - / - Perú vs. Venezuela | Jefferson Farfán. - / - Perú vs. Venezuela | Paolo Guerrero.