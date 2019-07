Que se abra el debate: ¿es Pedro Gallese el mejor arquero de la Copa América? [VIDEOS]

La noche del miércoles, Pedro Gallese tuvo una noche soñada. Fue su mejor actuación la Selección Peruana , un performance 10 puntos. Atajó siete disparos directos de Chile, incluido un penal, y fue clave para que la bicolor lograra su clasificación a una final de Copa América luego de 44 años. Fue elegido la figura del partido.

Y no es el primer partido en el que es elegido el mejor de la cancha. Ante Uruguay, Pedro Gallese también se llevó esta distinción, al atajarle un penal a Luis Suárez en la definición desde los 12 pasos. El arquero tanto en cuartos de final como en semifinales estuvo a la altura. De hecho, ha sido un jugador influyente en la bicolor y uno de los futbolistas más destacados del torneo, pero ¿podemos decir que es el mejor arquero de la Copa América?

Claro, cuando hablamos de los mejores arqueros de esta Copa América, los primeros en los que pensamos son Alisson Becker, David Ospina, Franco Armani o, incluso, Wuilker Fariñez. Pedro Gallese no llegó con un gran cartel al certamen, pero poco a poco fue creciendo. Ante Venezuela hizo un partido correcto y su intervención más destacada fue clarísima de Salomón Rondón. Ante Bolivia recibió un gol de penal y volvió a cumplir, destacando una atajada a Raúl Castro.



Pero de esta primera etapa de la Copa, lo que la mayoría recuerda es el partido contra Brasil. En este choque, Gallese cometió un error grosero en el segundo gol –Firmino anotó– y quedó la sensación de que algo más puede hacer en el tercero, ya que Everton remató al palo que él estaba cubriendo.

Sin embargo, aunque resulte curioso, pese a su mala actuación, ESPN lo eligió en el equipo ideal de la fase de grupos. ¿Justo teniendo en cuenta actuaciones como las de Alisson, Faríñez, Ospina o Fernando Muslera? Lo cierto es que el portal deportivo se basó en sus números durante los tres primeros partidos del certamen y no solo en el partido ante Brasil. Así, si bien ‘Piero’ recibió cinco goles ante el ‘Scratch’ y cometió un penal, también tuvo intervenciones acertadas. Ese día, por ejemplo, atajó cuatro remates, incluido un penal de Gabriel Jesús. En la primera fase, tuvo 10 pelotas detenidas, más cualquier otro portero.

Para cuartos de final, Gallese tuvo oportunidad de cobrarse una revancha personal. Ante Uruguay, tuvo tres atajadas y, en la definición por penales le tapó el suyo a Luis Suárez, dándole la clasificación a semifinales. En esta misma instancia, Brasil derrotó a Paraguay, que tuvo como figura a su portero, Roberto Fernández. En ese partido, Alisson Becker prácticamente no fue exigido durante los 90 minutos, pero sí atajó un penal en la definición.

También en cuartos de final, Armani tuvo poco trabajo frente a Venezuela, mientras que Fariñez cometió un grave error que le costó el segundo gol a la ‘Vinotinto’. En el otro partido de cuartos, Chile vs. Colombia, Ospina hizo un buen partido, como en todo el torneo, pero no atajó ningún penal en la definición. Igual, se fue invicto en el torneo. Gabriel Arias de Chile tampoco había hecho un mal torneo, pero en semifinales, ante Perú, no atajó ningún disparo al arco y falló en el segundo tanto blanquirrojo. Nuevamente para ESPN, y también para otros portales, Gallese fue considerado en el equipo ideal de los cuartos de final de la Copa América.

En semifinales, Alisson volvió a tener un buen partido, destacando una soberbia atajada a Lionel Messi. Así, el arquero del Liverpool y de Brasil mantuvo su arco invicto en el torneo. Gallese, por su parte, tuvo siete atajadas, llegando a un total de 20 en el torneo, más que cualquier otro portero participante. No hay dudas de que en su puesto –y quizá en cualquier puesto– fue el mejor de esta instancia de la Copa.

Lionel Messi le había anotado un gol de tiro libre desde una posición parecida en la Champions League. Esta vez, Alisson estuvo atento.

El favorito para ser considerado el mejor portero de la Copa América parece ser, sin mayor discusión, Alisson Becker, figura a nivel mundial, de una temporada soberbia, y que ha mantenido su arco en cero en los cinco partidos del torneo. Sin embargo, hay que considerar la influencia de cada portero en su selección. Brasil cuenta con un equipo sólido en cada línea, con un ataque avasallador, que es experto en tener la posesión de la pelota, manteniéndola alejada de su arco.

Arquero Alisson Becker Franco Armani David Ospina Wuilker Fariñez Fernando Muslera Pedro Gallese Goles encajados 0 5 0 3 2 6 Paradas 7 5 10 13 4 20 Balones atrapados 4 7 1 3 3 3 Despejes de puños 1 3 0 1 2 0

Además, tiene una primera línea de volantes comandada por Casemiro que frena cualquier intento rival. Y cuando son superados, ahí están Marquinhos y Thiago Silva para resolver. Por eso, Alisson, si bien ha sido exigido, no lo ha sido tanto como Gallese y, por ende, no ha sido decisivo (no ha sido considerado la figura del partido en ninguna ocasión). Probablemente, más allá de la seguridad que otorga y su don de mando, el arco brasileño se hubiera mantenido seguro y la ‘Verdeamarella’ hubiera avanzado igual a la final con Alisson o Ederson Moraes, el ‘1’ del Manchester City que le pelea el puesto en su selección.



El ‘Pulpo’, en cambio, ha sido un factor clave en cada presentación. Si él no detenía el penal a Luis Suárez, Perú pudo haber sido eliminado en cuartos de final. Y ni que decir del partido ante Chile, en el que Gallese cumplió la mejor actuación individual de un arquero en el torneo, y teniendo en cuenta que de sus siete atajadas, por lo menos cinco son de una dificultad compleja para cualquier arquero top a nivel mundial.



Entonces, la pelea por ser el mejor portero de la Copa América parece reducirse a Alisson Becker o Pedro Gallese. Uno sobrio, líder, de cualidades incuestionables, ganador de la Champions League y considerado –justamente– uno de los mejores del mundo. El otro es un arquero determinante, vital en su selección, que se recuperó luego de una caída y ha liderado una campaña histórica, que tal vez no tiene mucha fama, pero ha sabido ganarse un nombre y ahora está en boca de todo el mundo. De hecho, el resultado del último partido será el factor decisivo en esta elección. Pero si hay algo claro es que sin Pedro Gallese, Perú, probablemente, no habría llegado a la final de Copa América. Es un jugador decisivo.

