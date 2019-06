¿Qué resultados necesita sacar la Selección Peruana para clasificar a cuartos de final de la Copa América?

Perú y Brasil se enfrentarán este sábado en el Arena Corinthians, por los tres puntos que definirán al equipo que asegure su pase a cuartos de final. Sin embargo, ambas escuadras llegan con el mismo puntaje y con un gol de diferencia, por lo que la Selección Peruana deberá ir con todo a este encuentro, para conseguir su clasificación.

El empate sin goles de Brasil y Venezuela complicó las opciones de Perú. De un lado tenemos a una selección 'verdemarela' con cuatro puntos y tres goles a favor; mientras que el combinado nacional suma el mismo puntaje, pero con tres goles a favor y uno en contra. Venezuela obtuvo dos puntos, tras dos empates, y Bolivia sin puntos y con seis goles en contra.

Aunque se recuerda con gran afecto aquella Copa América 2016, donde se logró eliminar a Brasil en ronda de grupos, este año la realidad es distinta. La Selección Peruana peleó por conseguir un resultado positivo ante la 'Vinotinto', pero el duelo culminó en empate y sin goles; mientras que ante Bolivia se sumó la primera victoria, aunque con un primer tiempo complicado.

Este hecho podría predecir, a grandes rasgos, lo que sucedería en el partido de Venezuela ante el elenco altiplánico. Eso pude en desventaja tanto al combinado nacional y a la 'Canarinha', pues obliga a ambas escuadras a ganar. Si el elenco 'llanero' gana, se posiciona en la Tabla con cinco puntos, por encima de Perú y Brasil. Entonces, ¿cómo se podría clasificar a la siguiente ronda?

A nivel de grupo:

Si Perú gana: Clasificará como primero del Grupo A y enfrentará al mejor tercero en cuartos.



Si empata: También estará en la segunda ronda, aunque deberá esperar el resultado del Venezuela vs. Bolivia para saber si pasa como segundo o tercero.



Si pierde: Necesita que Venezuela no supere a Bolivia. en caso la 'Vinotinto' gane, Perú deberá esperar que Paraguay no derrote a Colombia el domingo.

A nivel del Grupo B y el Grupo C:

Uruguay vs. Japón: el empate entre ambas selecciones mantiene aún con ventaja a Perú, en caso quede como mejor tercero.



Ecuador vs. Chile: se enfrentan este viernes. La 'Roja' debe vencer al elenco norteño, pues ello asegura a la Bicolor su pase, aún sin enfrentar al anfitrión del torneo. Faltaría saber en qué posición quedará en su llave.



Paraguay vs. Colombia: Si los 'guaraníes' le ganan a los 'cafeteros', la Selección Peruana deberá esperar el resultado de Argentina y Qatar.



Argentina vs. Qatar: ambos equipos deberán empatar o gana, por la mínima diferencia, pues así también la 'Blanquirroja' también tendría chances de clasificar.

