¡No solo es Zambrano! Los jugadores de la Selección Peruana que buscarán su revancha personal ante Chile

Los Perú vs. Chile siempre son partidos distintos, intensos, emotivos. Y si los hinchas los vivimos parados en la tribuna o pegados al televisor, comiéndonos las uñas, imagínate a los jugadores. Ellos están en la cancha, haciendo su máximo esfuerzo. Ellos son los que dan todo por ganar y los que más sufren cuando sufren una derrota.

Por eso, el partido de este miércoles es tan especial para varios de nuestros jugadores. Si recordamos los últimos partidos de la Selección Peruana ante Chile, nos encontraremos que muchos vivieron momentos poco gratos y, de hecho, buscarán su revancha.

Carlos Zambrano



Cuando se habla de revanchas ante Chile, el primer nombre que se nos viene a la cabeza es el de Carlos Zambrano. El defensa peruano sufrió una expulsión absurda en la semifinal de la Copa América 2011 y nos dejó con 10 hombres. El partido acabó 2-1 y es difícil afirmar si con 11 hombres hubiera sido otro el resultado, pero lo cierto es que el partido, con el 'León' en la cancha, era parejo y a muchos hinchas le quedó la 'espina' de qué hubiera pasado si no lo expulsaban. Este miércoles, puede cobrarse su revancha.



Como dato adicional, Zambrano estuvo en el Sudamericano Sub 20 Paraguay 2007 y tampoco pudo ganarle a la Selección de Chile de la categoría, que contaba con Arturo Vidal, Mauricio Isla y Gary Medel, entre otras figuras. El partido acabó 4-2, a favor de los chilenos. Josipmir Ballón también perteneció a ese plantel.



Carlos Zambrano fue expulsado por una entrada violenta contra Charles Aránguiz. (Foto: GEC / Video: Goal Español)

Christian Cueva



El popular 'Aladino' se ganó la confianza de Ricardo Gareca en la Copa América 2015 y se esperaba que fuera clave en las Eliminatorias a Rusia 2018. Sin embargo, en la segunda fecha, Perú enfrentó a Chile en Lima y Christian Cueva fue expulsado de forma absurda apenas a los 23 minutos del primer tiempo. En una jugada dividida, Jorge Valdivia le deja el pie, y el peruano reaccionó mal y le lanzó un pelotazo en la cara. El árbitro argentino Néstor Pitana le sacó la roja sin dudar. Ese día, la Selección Peruana cayó derrota 4-3.



Además, en 2011, Cueva sufrió su primer trago amargo ante Chile. En el Sudamericano Sub 20 que se jugó en Arequipa ese año. En ese plantel también estuvo André Carrillo (titular), Alexander Callens y Carlos Cáceda (suplentes).

Christian Cueva recibió la roja por tirarle la pelota en el rostro al 'Mago' Valdivia. (Foto GEC / Video: Movistar Deportes)

Christian Cueva jugó el Sudamericano Sub 20 en 2011. (Foto: Internet) Christian Cueva jugó el Sudamericano Sub 20 en 2011. (Foto: Internet) Internet

André Carrillo



En la misma caída 4-3 en el Estadio Nacional, la 'Culebra' Carrillo fue otro de los 'afectados'. El extremo peruano se lesionó poco antes de que acabe el primer tiempo y fue reemplazado para la segunda parte. Sin embargo, ese no fue su peor momento en un Perú vs. Chile.



En la Copa América 2011, la 'Culebra' asistió al torneo convocado por Sergio Markarián. Con 20 años recién cumplidos, Carrillo no era titular en el equipo, pero, en el tercer partido de la etapa de grupos, dado que Perú ya estaba clasificado a la segunda ronda tras empatar con Uruguay y vencer a México, el 'Mago' decide darle unos minutos. Entró a los 77' y a los 92', comete un autogol. Ahora, ya asentado en la Selección Peruana, tiene la oportunidad de cobrarse su revancha personal.

André Carrillo juega su tercera Copa América. Antes estuvo en Argentina 2011 y Chile 2015. (Foto: Internet / Video: América TV)

Pedro Gallese



También en 4-3 en Lima, el arquero peruano tuvo que ver en el tercer gol que nos anotan. Sobre el final del primer tiempo, cuando el marcador estaba 2-2, el equipo estaba con nueve hombres por la expulsión de Christian Cueva y la lesión de André Carrillo. El arquero peruano tenía la pelota y en vez de botarla para que se produzca el ingreso de Yordy Reyna por la 'Culebra', apresuró el juego y sacó largo.



Como era de esperar, Chile pronto se hizo con la posesión de la pelota y, con dos hombres más en la cancha, encontró los espacios suficientes para que Alexis Sánchez marcara el tercero chileno sin ninguna oposición. No fue un error flagrante ni un blooper, pero igual quedó la sensación de que Gallese pudo evitar que esa jugada se produjera. En las siguientes dos fechas de Eliminatorias, ante Paraguay y Brasil, el 'Tigre' Gareca optó por darle la titularidad a Diego Penny.

Pedro Gallese debuta en la Selección Peruana en 2014. Fue convocado por Pablo Bengoechea. (Foto: GEC / Video: Movistar Deportes)

Paolo Guerrero



Ni siquiera el capitán de la blanquirroja es ajeno a los errores en un Perú vs. Chile. Si bien con cuatro tantos es el goleador de la selección en el 'Clásico del Sur', en 2014, en un amistoso jugado en Valparaíso, Guerrero falló un penal que pudo cambiar la historia de ese partido. Chile era superior en el trámite, pero Perú se encontró con ese penal cuando el encuentro estaba igualado sin goles. Sin embargo, el 'Depredador' mandó afuera su remate. El choque acabó 3-0 a favor de los rojos.



La última vez que Paolo Guerrero enfrentó a Chile, fue en la caída 2-1 en Santiago, por las Eliminatorias a Rusia 2018. El 'capi' no pudo anotar y se fue del campo llorando. Igual sucedió en la derrota 4-3 en Lima. Guerrero marcó el tercero para Perú en los descuentos y no pudo evitar derramar unas lágrimas mientras recogía la pelota del arco chileno. No sabía en ese momento Paolo que ese gol suyo sería clave para clasificar al Mundial de Rusia 2018 y dejar en el camino, justamente, a la Selección de Chile.

Paolo Guerrero es el máximo goleador de la Selección Peruana con 37 goles. (Video: Movistar Deportes)

Fue el primer gol de Guerrero en la Eliminatoria a Rusia 2018. En todo el proceso marcó cinco tantos. (Foto: GEC) Fue el primer gol de Guerrero en la Eliminatoria a Rusia 2018. En todo el proceso marcó cinco tantos. (Foto: GEC) GEC

Renato Tapia



El 4-3 en el Estadio Nacional no fue del todo malo. En ese partido Renato Tapia ingresó en el segundo tiempo en lugar de Carlos Lobatón e hizo su debut oficial con la Selección Peruana. Luego solo vendrían cosas buenas para él, pues se ganó en lugar en el equipo de Ricardo Gareca, pero fijo esperaba debutar con un triunfo.



Tapia debutó con la bicolor en un amistoso frente a Venezuela. Contra Chile fue su primer partido oficial. (Foto: GEC) Tapia debutó con la bicolor en un amistoso frente a Venezuela. Contra Chile fue su primer partido oficial. (Foto: GEC) GEC

Edison Flores



El 'Orejas' se ganó un lugar en la Selección Peruna a punta de esfuerzo y anotó su primer gol contra Trinidad y Tobago, en un amistoso previo a la Copa América Centenario 2016. Luego, en la Copa América jugada en Estados Unidos, le anotó a Ecuador. Sin embargo, su primer gol en Eliminatorias fue en 2016, en la derrota 2-1 ante Chile en Santiago. No pudo tener un festejo completo.



Además, Edison Flores, Andy Polo, Renato Tapia y Miguel Araujo pertenecieron a la Sub 20 del 2013, que se jugó su clasificación al mundial de la categoría frente a Chile –que tenía en sus filas a Nicolás Castillo, Diego Valdés e Igor Lichonovsky, actualmente en el plantel 'rojo' de la Copa América– y no pudo ganarle. 'Orejas' anotó un gol, pero el partido terminó 1-1 y Chile clasificó al Mundial Sub 20 de Turquía. Polo también anotó en ese partido, pero su tanto fue anulado.

Edison Flores marcó cinco goles en las Eliminatorias. El de Chile fue el primero (Foto: Jesús Saucedo / Video: Movistar Deportes)

En el Sudamericano Sub 20 de 2013, Edison Flores anota dos goles: a Brasil y Chile. (Video: TVN)

Raúl Ruidíaz



Además de André Carrillo, otros dos jugadores que debutaron con la bicolor ese 12 de julio de 2011 en la Copa América jugada en Argentina fueron Aldo Corzo y Raúl Ruidíaz. Ambos ya habían jugado en partidos amistosos, pero aquel día fue su debut oficial. Para mala suerte de ellos, no pudieron hacerlo con un triunfo.



Ruidíaz estuvo en la victoria del año pasado 3-0 en un amistoso (Perú ganó con dos goles de Pedro Aquino y un autogol), pero no pudo celebrar del todo, pues en el primer tiempo, se falla dos goles cantados. Y el segundo de ellos es increíble, pues estaba debajo del arco. Esos errores hicieron que muchos cuestionaran su rendimiento con a selección, pues en esos momentos (y hasta ahora) en su club sigue rindiendo a gran nivel.

Raúl Ruidíaz debutó en este partido, pero recién anotó su primer gol oficial con la Selección Peruana en 2016, ante Venezuela. (Foto: Agencia) Raúl Ruidíaz debutó en 2011, pero recién anotó su primer gol oficial con la Selección Peruana en 2016, ante Venezuela. (Foto: Agencia) Agencia

Ruidíaz lleva cuatro goles con la blanquirroja. (Video: Latina)

Aldo Corzo



El lateral derecho peruano debutó ante Chile en la Copa América 2011 y no pudo evitar la derrota peruana por 1-0. Su debut no fue como le hubiera gustado. Pero no ha sido su única derrota ante los chilenos. En 2012, en un amistoso jugado en Arica también perdió, esta vez 3-1. Su último encuentro contra Chile fue en 2016, en la derrota 2-1 en Santiago. En tres partidos, 'Aldito' no ha podido celebrar. Le toca quitarse esa sal.



Corzo jugaba en Universidad San Martín en 2011, cuando fue convocado para la Copa América. (Foto Agencia) Corzo jugaba en Universidad San Martín en 2011, cuando fue convocado para la Copa América. (Foto Agencia) Agencia

Josipmar Ballón



Pero si hablamos de 'salados' frente a Chile, ese es Josipmar Ballón. El aguerrido volante peruano ha enfrentado a la 'Roja' en 2011, en 2014 y dos veces en 2015, y las cuatro veces cayó derrotado. Carlos Zambrano también ha perdido en cuatro ocasiones contra los sureños, pero no ha jugado todos los minutos. Ballón, en sus cuatro derrotas jugó los 90' (360 minutos). De hecho, el jugador que más derrotas tiene contra Chile del actual plantel es Paolo Guerrero (7), pero es internacional desde 2005, por lo que ha jugado más, y también ha sabido celebrar en dos oportunidades. Si le toca jugar, tiene la chance de cobrarse su revancha.

Josepmir Ballón fue convocado en lugar de Paolo Hurtado para esta Copa América y tuvo minutos ante Brasil. (Foto: GEC) Josepmir Ballón fue convocado en lugar de Paolo Hurtado para esta Copa América y tuvo minutos ante Brasil. (Foto: GEC) GEC

El Perú vs. Chile por la Copa América 2019, de hecho, será disputado y muy reñido. Y aunque ya es un clásico, muchos de nuestros seleccionados se jugarán su partido aparte e intentarán vencer a un rival contra el que les ha tocado sufrir. Pero eso es lo lindo del fútbol: siempre te da la oportunidad de una revancha.

