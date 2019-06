La esperanza de Brasil: Coutinho, el crack que conoció el amor gracias al fútbol sala [PERFIL]

Del amor se ha escrito, dicho y, sobre todo, hecho muchas 'locuras'. Se trata del afecto central del ser humano, aunque el único que no se ha podido definir, pero sí sentir y vivir. Y el amor, también, a menudo solemos confundirlo con el enamoramiento, una etapa que por lo general dura poco tiempo, y que incluso la psiquiatría lo denomina "locura temporal". Pero toda regla, bien dicen, tiene su excepción, y aunque del amor, como hemos dicho, no hay nada definitivo, Philippe Coutinho y Aine probablemente lo son: una historia que surgió en adolescencia y en un campo de fútbol sala, el 'otro amor' del crack brasileño sobre quien recae las esperanzas de la 'Canarinha' en la Copa América 2019.



Ambos tenían apenas 14 años, cuando un día cualquiera en su Río de Janeiro natal, se convirtió en una oportunidad que han renovado hasta la fecha. Coutinho estaba haciendo lo que mejor sabe hacer: jugar al fútbol; aunque para ser más precisos, por entonces lo que mejor sabía hacer era jugar al fútbol sala. Philippe y Aine cruzaron miradas aquella vez y, más de una década después, jamás dejaron de mirarse. Incluso, el hoy futbolista del Barcelona rechazó varias ofertas de Europa porque no quería separarse de ella.

Aine y Philippe, de adolescentes

Una historia de amor y sacrificios

Comenzaron a salir sin que ella supiera que él era ya una de las promesas del fútbol brasileño que destacaba en las inferiores del club Vasco de Gama. De hecho, el talento de Coutinho despertó gran interés en Europa, de donde no tardaron en caer las ofertas por él. Sin embargo, Philippe rechazó una tras otra pues no quería separarse de Aine, pese a que entonces su entorno trataba de convencerlo de lo contrario.



Pero en el 2010 apareció una oferta a la que ya no pudo resistirse: el Inter de Milán y el Vasco habían llegado a un gran acuerdo por el traspaso del jugador.



Fue aquí donde ambos pasaron su primera y tal vez más difícil prueba, intentar mantener una relación a distancia, con todo lo que ello supone y, sobre todo, con el miedo de que esa "locura temporal" acabe.



Sin embargo, Coutinho puso una condición para firmar por el cuadro italiano: incorporarse dos años después, cuando cumpliera la mayoría de edad. ¿La Razón? Aine, quien para entonces también tendría 18 años y ambos podrían marchar juntos a Italia. Y así fue.



Pese a que estaba terminando sus estudios secundarios, ella no dudó en acompañarlo a Italia. En el 2012 se casaron y dos años después tuvieron una niña llamada María. Y solo en diciembre del año pasado, la pareja sumó a Esmeralda, la nueva integrante de la familia.



Aine y Philippe, junto a sus dos hijas María y Esmeralda. (Instagram Coutinho) Aine y Philippe, junto a sus dos hijas María y Esmeralda. (Instagram Coutinho)

Su 'otro amor', el fútbol sala

Coutinho nació el 12 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, de donde han surgido varios de los mejores futbolistas del mundo que jugaron y triunfaron en el Barcelona, como Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Neymar. Pero Philippe guarda con ellos algo más en común: nació, se crío y creció en el fútbol sala, su secreto mejor guardado y al que, según el propio futbolista, le debe lo que hoy es en el fútbol.



" Me ha ayudado mucho porque tienes espacios cortos. Te ayuda en el control del balón y también a pensar más rápido. A mí me encantaba", explicaba un emocionado Coutinho en sus primeros días como azulgrana en enero de 2018 para Barça TV.



" Comencé a jugar a fútbol sala en Vasco de Gama desde los 6 años. Era nuestra vida. Mis padres vivieron mucho fútbol. Me llevaban a todos los partidos que jugaba. Mi padre siempre me apoyó mucho", recordó el mediocampista, que también confesó lo mucho que le costó tener que elegir dedicar su tiempo por completo al fútbol.



Coutinho, en el 2005, en el equipo de Fútbol Sala del Vasco da Gama. (Video: Twitter Pasión Futsal)

De gran promesa al fichaje más caro del Barcelona

Coutinho debutó con camiseta del Inter de Milán el 31 de julio de 2010, en Estados Unidos, contra el Manchester City en pretemporada. No tardó en demostrar sus habilidades y pocas semanas después debutó oficialmente en la final de la Supercopa Europea frente al Atlético de Madrid. Con cada partido se iba ganando la confianza de Rafa Benítez, que empezó a darle cada vez más minutos. Su primer gol oficial llegó el 8 de mayo de 2011 frente a la Fiorentina, de un genial tiro libre, otro de los puntos altos del centrocampista.



Sin embargo, en el elenco italiano fue perdiendo espacio, y tras salir cedido al Espanyol por seis meses, fue traspasado del Liverpool en el 2013. Y fue en Anfield donde consolidó, maduró su juego y pasó de ser una gran promesa a convertirse en un jugador determinante. Con los 'Reds' disputó 251 partidos, anotó 54 goles e hizo 46 asistencias.

El Inter pagó al Vasco da Gama 3,8 millones de euros por Courinho. (Getty) El Inter pagó al Vasco da Gama 3,8 millones de euros por Courinho. (Getty)

El gran talento y momento de Coutinho lo pusieron en el ojo del Barcelona, que ya seguía sus pasos desde varias temporadas atrás, pero recién en el 2018 pudo concretar su traspaso, nada menos que por la suma de por 160 millones de euros (120 más 40 en variables), el tercer fichaje más caro de la historia por detrás de los de Neymar (222 millones de euros) y Mbappé (180 millones de euros) al PSG.



Su alto costo y las condiciones que mostró en la Premier League, despertaron enormes expectativas en el Camp Nou por Philippe, quien no ha podido aún rendir como azulgrana lo que rindió como 'Red'. Y el mismo jugador así lo ha reconocido.



" He estado por debajo de lo que esperaba y de lo que la gente esperaba de mí. Pero solo ganamos confianza con trabajo y yo he trabajado duro", explicó Coutinho, quien se encuentra concentrado con Brasil para lo que será la Copa América, donde la 'Canarinha' lo tiene como su gran figura y esperanza, luego de que, por lesión, su gran amigo Neymar quedara descartado.

Philippe Coutinho no abandonará Barcelona, afirmó el representante del jugador. (Foto: AFP) Philippe Coutinho no abandonará Barcelona, afirmó el representante del jugador. (Foto: AFP)

Hombre de selección: su amistad con Neymar

Corría el año 2008 cuando en la selección brasileña Sub-16 se lucían dos habilidosos adolescentes en Girona, en la Copa Internacional del Mediterráneo (MIC): Neymar y Coutinho, quienes se conocieron, precisamente, en ese torneo y desde entonces se volvieron inseparables.



Con la cabeza afeitada, delgado como hasta ahora, con brackets y con el dorsal '10' se lucía Neymar, junto a un Coutinho de cabellera rizada, manchas de acné en sus pómulos y el número '8' en la espalda.



"Por nuestro estilo de juego, que es parecido, empezamos a buscarnos y conectamos muy bien. Nos divertimos mucho", explicaba un Coutinho de solo 15 años al diario español 'Marca'.



Coutinho y Neymar, con 15 años, en la Copa Internacional del Mediterráneo (MIC). Coutinho y Neymar, con 15 años, en la Copa Internacional del Mediterráneo (MIC).

Sin embargo, el destino los ha llevado por distintos caminos, incluso en la propia selección brasileña, donde han coincidido pocas veces por distintos motivos.



En el 2009, Coutinho llevó a Brasil a ganar el Sudamericano Sub 17, en el que Neymar no jugó por estar disputando el campeonato paulista. En el Mundial de la categoría, que fue ese mismo año, en Nigeria, ambos hicieron parte del plantel que inexplicablemente quedó eliminado en la primera ronda.



Dos años después, en la Sub 20, 'Ney' fue el goleador y figura del Brasil campeón del Sudamericano en Perú, en el que no pudo estar Coutinho por una lesión muscular. Pero fue este último el que guió a la selección a consagrarse en el Mundial de Colombia, en el que Neymar no estuvo entre los seleccionados por estar convocado a la Copa América de Argentina.



La Copa del Mundo 2018 los reunió nuevamente, luego de que Philippe quedara fuera del Mundial anterior, en Brasil, donde la 'Canarinha' quedó eliminada en el histórico 7-1 ante Alemania, partido que Neymar no jugó por lesión.



A Rusia, ambos llegaban en gran momento; incluso habían logrado clasificar al certamen tras llevarse de punta a punta las Eliminatorias de la Conmebol. Pero el sueño de los dos adolescentes de 15 años que nació en España, en el 2008, se vio interrumpido por la 'generación dorada' de Bélgica en cuartos de final.



Brasil vs. Bélgica en Kazán por cuartos del Mundial Rusia 2018. (Foto: Getty Images) Brasil cayó 2-1 ante Bélgica en Kazán por cuartos del Mundial Rusia 2018. (Foto: Getty Images)

La Copa América, en su país, se presentaba como el escenario perfecto para que ambos levanten su primer título juntos con la selección mayor de Brasil, pero una lesión en el tobillo derecho dejó al delantero del PSG al margen de la competición.



Las esperanzas de la 'Canarinha', ahora, recaen sobre Philippe Coutinho, a quien la vida le ha obligado y enseñado a ser paciente para encontrar respuestas a grandes dudas y tomar decisiones en momentos difíciles desde que era un adolescente, cuando su única preocupación era no apartarse de Aine.



Porque después de todo, en Brasil, en Italia, en Inglaterra o en España, Coutinho y Aine siempre estuvieron juntos. Y como no podía ser de otra manera, hoy ambos se permiten soñar uno al lado del otro en casa, en 'su' Copa América.

