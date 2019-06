La selección de Qatar y el proyecto que se inició gracias a La Masía

En 2010, Qatar fue noticia en todo el mundo. La razón era simple: sería sede del mundial de fútbol en 2022. Han pasado nueve años y la decisión no ha cambiado (aunque estuvo cerca de pasar luego de los ‘FIFAleaks’) e incluso el país anfitrión de la próxima Copa del Mundo ya dio un paso enorme para ser tomado en serio en el mundo del fútbol: se coronó campeón de la Copa Asia 2019.

Tras vencer 3-1 a Japón en la final del torneo, la selección qatarí demostró que lo suyo ya es una realidad y ahora, aunque parezca algo irreal, está a un paso de debutar en la Copa América. Una invitación por parte de la CONMEBOL les permitirá darse a conocer un poco más ante las potencias sudamericanas (compartirá el grupo B con Argentina, Paraguay y Colombia). Y aunque quieran tildarlo como la 'Cenicienta', el equipo dirigido por Félix Sánchez tiene todo para ser la gran sorpresa.

El golazo de 'chalaca' para el 1-0 ante Japón por Copa Asia. (YouTube)

No solo por el buen inicio de año que tuvieron en el continente asiático, ni tampoco porque vienen con gran parte de ese equipo campeón; sino por el trabajo que han realizado hace ya casi 20 años –con una importante inyección económica– que ya empieza a confirmarse de la mano de ‘El Profesor’ (no, no hablamos del personaje de ‘La Casa de Papel’).

La academia Aspire

Fue en el 2004 cuando en el Medio Oriente se empezó a hablar del deporte rey. En Doha, la capital de Qatar, nacía la Aspire Academy for Sports Excellence con la intención de formar jugadores de fútbol que puedan competir de la mejor manera en los años siguientes. En el 2019, la misma academia ya es catalogada como la mejor del mundo y hasta siete de los jugadores nacidos ahí formaron parte del título en Emiratos.

La Academia Aspire tiene instalaciones con capacidad para albergar 13 eventos deportivos al mismo tiempo. La Academia Aspire tiene instalaciones con capacidad para albergar 13 eventos deportivos al mismo tiempo.

Lo logrado, sin embargo, no hubiese sido posible sin personas capaces que pudieran sacarle el jugo a toda la inyección económica que hizo el estado qatarí por el deporte de su país. Por eso, el ahora entrenador principal de la selección mayor es casi una leyenda para los amantes del fútbol –y jugadores– en dicha zona del mundo.

Félix Sánchez llegó en el 2006 procedente de La Masía (la casa del FC Barcelona) debido a que Bonus Sports Marketing (empresa de Sandro Rosell, expresidente de los ‘azulgranas’) sería la encargada de elaborar el proyecto ‘Football Dreams’ en la capital qatarí. Con él, el deporte pasó de traer talento joven de otros países a formar a los niños que nacían en esa misma tierra (como hiciese en España con jugadores reconocidos como Sergi Roberto, Martín Montoya o Gerard Delofeu).

El gol de Sergi Roberto al PSG en la goleada 6-2.

De esa manera, el nombre de Sánchez empezó a ser ‘El Profesor’ para todos los que pasaron bajo su tutela y él mismo, subiendo escalón por escalón, pasó a dirigir la sub19, sub 20, sub 23, hasta llegar, por fin, a la selección mayor (basada, obviamente, en los futbolistas que fueron subiendo con él año tras año) que ahora dirige.

Talento y trabajo

Futbolistas como Almoez Ali, delantero que ha anotado 19 goles en 37 partidos o Akram Afif, otro de los jugadores franquicia del proyecto futbolístico qatarí, son algunos de los que se tienen que chequear en esta Copa América que está por comenzar. Pero no solo ellos representan al talento que se está forjando en su país, ya que con decir que solo dos futbolistas de la nómina de 23 que viajaron a Brasil superan los 30 años se puede entender los cambios de aire que se dieron con el éxito de la academia Aspire.

Almoez Ali fue el goleador de la Copa Asia con ocho tantos.

Los ‘chicos Aspire’, como se les dice por razones obvias, no solo han tenido éxito a través de su talento, sino también gracias a una cultura táctica que han venido trabajando desde niños. Por eso, como se comprobó en la Copa de Asia, se espera que en Brasil este mismo equipo mantenga las bases defensivas que le permitieron tener éxito y lograr el título.

En siete partidos que disputaron (donde le ganaron a los mundialistas Corea del Sur, Arabia Saudí y Japón) el equipo de ‘El Profesor’ solo recibió un tanto (en la final) y mantuvo el arco en cero en seis oportunidades. La razón no es solo la figura del arquero, sino la capacidad defensiva de un equipo al que no solo no le podían anotar, sino tampoco generar jugadas claras de peligro. Algo de trabajo tendrá Lionel Messi y compañía si quieren llenarle la canasta. Igual Colombia y Paraguay, sus otros rivales de grupo.

Desde Qatar, además, podrán inflar el pecho. Aunque los partidos en Brasil se jueguen en horarios complicados para sus hinchas (10 pm., 12 m. y 10 pm.), algunos seguro que se mantendrán despiertos para ver que su sueño ya es una realidad. De los 23 convocados, solamente uno juega fuera de su país (Ahmad Moain, de 23 años, se encuentra en la Cultural Leonesa de España); mientras que los otros 22 se distribuyen entre Al Sadd, Al Duhail, Al Gharafa y otros equipos qataríes.

En el 2014, Argentina sufrió más de la cuenta para vencer a Irán. ¿Pasará lo mismo con Qatar? (Getty/YouTube)

Por eso, el domingo ante Paraguay (2:00 pm), la atención de gran parte del Medio Oriente estará en un proyecto que empieza a sacar sus frutos y qué mejor manera de hacerlo que en el continente que tiene nueve Copas del Mundo (cinco de Brasil, dos de Uruguay y otras dos de Argentina). Entonces, ¿seguiremos pensando que es la 'Cenicienta'?

