Aunque Uruguay fue eliminada en la semifinal de la última Copa América tras un conflicto entre jugadores e hinchas colombianos, los ‘Celestes’ están viviendo un gran momento en las Eliminatorias, ubicándose en el segundo lugar con 13 puntos, solo por detrás de Argentina, que tiene 15 unidades. Este éxito se debe en gran medida a la dirección de Marcelo Bielsa, quien asumió el equipo en un momento de incertidumbre y con gran determinación los llevó a la cima. Sin embargo, en una entrevista para un medio chileno, Sergio Markarián ofreció su opinión sobre el desempeño del ‘Loco’ y criticó el rendimiento de la selección uruguaya bajo su mando.

Markarián sigue siendo una figura relevante en el fútbol sudamericano, a pesar de que su presencia en el deporte ha disminuido con el tiempo. Cada vez que se pronuncia sobre su selección u otros temas, sus opiniones suelen tener un impacto significativo. Recientemente, el ‘Mago’ criticó duramente el desempeño de Bielsa al mando, ofreciendo su perspectiva sobre el estado actual del equipo.





“Bielsa no inventó el 4-3-3, no inventó la presión alta, no inventó la intensidad… Es un entrenador que trabaja muy bien en el campo, pero ha cometido tres grandes errores en este año que ha estado en Uruguay. El primero fue competir en un torneo, que creo se jugó en Chile (Panamericanos Santiago 2023), al que no asistió él y llevó una selección muy pobre”, explicó para Radio Santiago.

El entrenador uruguayo expresó su crítica sobre la decisión de Bielsa de centrarse en la nueva generación de futbolistas charrúas. Según Markarián, el estratega argentino no priorizó adecuadamente a los jóvenes antes de participar en el Preolímpico, lo que, en su opinión, es fundamental para el fútbol de su país. “El segundo error Bielsa lo comete en el Preolímpico, campeonato que era fundamental para Uruguay y así defender los 100 años tras ser campeón en los Juegos Olímpicos de 1924 y era fundamental hacer un buen trabajo”.

Además, el exentrenador de la Selección Peruana criticó duramente las convocatorias de Bielsa, calificándolas como deficientes. “Bielsa hizo una selección en la que había 9 delanteros, 3 mediocampistas y 5 defensores, más los arqueros. Un plantel mal integrado, un equipo mal hecho, dejando de lado jugadores importantes y armando equipos caprichosos que no lograron clasificar a la segunda etapa de un torneo que era fácil de ganar. Porque los que clasificaron no eran más que Uruguay”, aseveró al respecto.

Aunque en la Copa América celebrada en Estados Unidos, Uruguay llegó y partió como favorita, finalmente no logró alcanzar la meta deseada de ganar el torneo. “El tercer gran error de Bielsa fue el partido contra Colombia en la Copa América, al que lleva a un equipo cansado para enfrentar a uno que estaba más fresco. Porque Uruguay juega el tercer partido de su serie, habiendo ganado los seis puntos (triunfos sobre Panamá y Bolivia) y lo juega con todos sus titulares contra un rival que estaba diezmado (Estados Unidos)”, comentó.

Por si fuera poco, el exentrenador de Universitario de Deportes indicó que no haber ganado la Copa América, siendo el un gran DT, es un enorme error. “Se sabe que, en este tipo de torneos, si usted quiere llegar a la final y ganarla, hay un partido en el que usted tiene que descansar. Si un entrenador de esa trayectoria no es capaz de utilizar una estrategia de campeonato que le permita llegar a la final, para mí honestamente ha sido un gran error”, reveló al respecto.

Finalmente, el estratega uruguayo, a pesar de sus críticas hacia las decisiones de ‘Loco’ Bielsa, afirmó que sigue comprometido con su selección y que la apoyará hasta el final. “Seguiré apoyando la contratación de Bielsa, como lo hice. Pero no me voy a callar la boca cuando veo que comete los errores que comete. Son errores muy muy grandes, garrafales”, concluyó.

Marcelo Bielsa habló sobre la organización de la Copa América. (Foto: Getty Images)





Los sancionados de Uruguay tras bronca ante Colombia

Más allá de las suspensiones, Conmebol también impuso multas económicas y acciones disciplinarias adicionales. Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri, aunque no fueron suspendidos, tendrán que pagar una multa de 5 000 dólares cada uno. Por otro lado, Marcelo García, dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, fue inhabilitado para participar en competiciones Conmebol durante seis meses.

Por si fuera poco, la AUF también fue multada con 20 000 dólares, una imposición que subraya la responsabilidad institucional en los hechos acontecidos. En total, el ente y los 11 jugadores recibieron una sanción económica por un monto de 120 000 dólares. Es importante mencionar, que el próximo duelos próximos de los Charrúas serán Paraguay (de local) y Venezuela (de visita).

JUGADOR PARTIDOS DE SANCIÓN AUSENCIA ANTE MULTA Mathias Olivera 3 Paraguay, Venezuela y Perú USD 12.000 Ronald Araujo 3 Paraguay, Venezuela y Perú USD 12.000 José María Gimenez 3 Paraguay, Venezuela y Perú USD 12.000 Rodrigo Bentancur. 4 Paraguay, Venezuela, Perú y Ecuador USD 16.000 Darwin Nuñez 5 Paraguay, Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia USD 20.000 Santiago Mele Sin sanción - USD 5.000 Matías Viña Sin sanción - USD 5.000 Sebastián Cáceres Sin sanción - USD 5.000 Emiliano Martinez Sin sanción - USD 5.000 Facundo Pellistri Sin sanción - USD 5.000 Brian Rodriguez Sin sanción - USD 5.000





