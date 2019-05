Periodista de Movistar Deportes criticó las declaraciones de Ricardo Gareca sobre Claudio Pizarro 

Ricardo Gareca habló fuerte cuando fue consultado por no haber llamado a Claudio Pizarro para la Copa América 2019. "No podemos convocar a un jugador que se autoexcluye", dijo el DT en conferencia de prensa.

Las palabras de Gareca no fueron del agrado de muchos; es así como el periodista de Movistar Deportes, Michael Succar, publicó en Twitter una crítica sobre las declaraciones del DT.

"Podemos debatir su aporte futbolístico a corto y/o largo plazo, pero decir que Pizarro se autoexcluyó me parece exagerado. El contexto de su declaración no daba para que Gareca asumiera algo tan contundente. Me pregunto si también fue así de exigente con el resto de futbolistas", escribió el periodista en Twitter.



Cabe resaltar que las palabras de Claudio Pizarro, en septiembre del 2018 fueron: "Si no me llevó al Mundial, no tendría sentido que me convoque ahora. No creo que me llamen, no tendría sentido. Si [Ricardo Gareca] no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido".

La Selección Peruana tiene dos partidos amistosos programados antes de partir a Brasil para la Copa América 2019. Recordemos que la 'Blanquirroja' debutará en el campeonato internacional el 15 de junio.

