¿Qué significa la palabra 'milonga' que utilizó Claudio Pizarro para responderle a Ricardo Gareca?

Claudio Pizarro respondió a las declaraciones de Ricardo Gareca en las que asegura que el 'Bombardero' se autoexcluyó de la Selección Peruana y que por eso no lo llamó en esta oportunidad para la Copa América 2019.

"Jamás me autoexcluí de la Selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga", fue el mensaje de Claudio Pizarro en su cuenta de Twitter.



El término 'milonga' que usó Claudio Pizarro ha sido comentado en redes sociales, sin embargo, aun muchos se siguen preguntando qué es lo que quiso decir.

Según la Real Academia de la lengua Española (RAE) ' milonga' es una palabra coloquial en argentina que significa discusión, riña, cuento o mentira. ."Se armó la milonga" es el ejemplo que aparece en la página web del diccionario.

A propósito del cruce de palabras entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro, el equipo en el que milita el 'Bombardero', hizo una curiosa publicación en Twitter donde aparece una foto de jugador sentado junto al mensaje "Cuando la combi viene llena y tienes que esperar la siguiente".

Ricardo Gareca respondió sobre la ausencia de Claudio Pizarro. (FPF/Agencias)

►El curioso mensaje de Werder Bremen sobre la ausencia de Claudio Pizarro para la Copa América



►Roberto Mosquera sobre Claudio Pizarro: “Gareca es el entrenador y tiene el derecho de llamar a quién quiera”

►La dura respuesta de Claudio Pizarro tras las declaraciones de Ricardo Gareca

►Desde la crítica a Claudio Pizarro hasta los elogios a Christian Cueva: las mejores frases de Ricardo Gareca [FOTOS]