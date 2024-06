La Selección Peruana tiene un gran desafío para tratar de clasificar a los cuartos de final de la Copa América: ganarle a Argentina en la última fecha de la fase de grupos. Para lograr el resultado ante la actual campeona del mundo, Jorge Fossati tiene la convicción de desarrollar un gran partido en Miami. En este escenario, Depor conversó con Guillermo La Rosa, legendario ex futbolista de ‘La Bicolor’, que disputó los Mundiales de Argentina 78′ y España 82′. “Respeto al entrenador (Jorge Fossati), pero a mí me gustaría que la selección juegue con línea de cuatro”, sentó su posición sobre la estructura de juego que actualmente tiene la Blanquirroja. Para el ‘Tanque’, no se puede perder la esperanza en la previa del cotejo. Eso sí, anticipó lo siguiente: ”Argentina con suplentes será aún más difícil”, sostuvo el ídolo de Atlético Nacional y Alianza Lima. Aquí su palabra.

Hola, Guillermo. Este sábado, la Selección Peruana está obligada a ganar. ¿Qué crees que sucederá?

Uno no puede perder la esperanza. El partido hay que jugarlo, pero no nos podemos engañar, Perú no está jugando bien. Ahora enfrentará a Argentina, que fue campeona del mundo y que está clasificada a cuartos de final. Nosotros tenemos la mala suerte de que se lesionaron jugadores importantes (Luis Advincula) y otros no tuvieron un seguro (Renato Tapia). Toda esta situación es difícil para el entrenador. Además, hay jugadores que no tuvieron un poco de cuidado y los expulsan (Miguel Araujo), entonces, todo esto ha mermado a la selección.

¿Por qué la Selección no está jugando bien?

Porque los jugadores que son fundamentales no están jugando con buen un ritmo futbolístico, como, por ejemplo, Christian Cueva, André Carrillo, y muchos más. No nos podemos engañar y tenemos que decir la verdad. Ellos han sido excelentes jugadores, importantes y han dado mucha alegría, pero no son de fierro, son seres humanos, aunque tengo la seguridad de que siempre quieren lo mejor para el país.

¿Algunos jugadores ya cumplieron su ciclo en la selección?

Sí, pero todo eso lo tienen que decir ellos. Ellos son los que pueden decir ‘hasta aquí nomás’, o tal vez, ‘puedo aportar un poquito más’.

¿Perú tiene que seguir el ejemplo de otras selecciones que ya están logrando un recambio generacional?

Hay que trabajar en los menores, el futuro está en los menores. Se tiene que buscar entrenadores e instructores que vayan a las provincias para traer a los mejores jugadores con la finalidad de que puedan estudiar y entrenar bien. Si esto lo hacen en otros países, yo me pregunto: ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Ecuador es un ejemplo, Argentina también, en Europa, ni hablar, pero acá siempre estamos con lo mismo. Queremos buscar un ‘9′ y no hay, ¿Por qué? porque tenemos que buscar a los menores. La gente lo sabe, los dirigentes lo saben, pero siempre estamos buscando lo mismo. ¿Cómo hace más de veinte años habían varios ‘9′?. Cuando yo jugaba habían hasta cuatro o cinco ‘9′, para mí era imposible jugar, pero por gracia de Dios y por mi esfuerzo, logré estar en la selección.

Guillermo, no está de más poder recordarlo. ¿Quiénes eran esos ‘9′ que antaño tenía el Perú?

‘Cachito’ Ramírez, ‘Perico’ León, ‘Cholo’ Sotil, ‘Trucha’ Rojas, mira cuántos ‘9′ habían. ¿Ahora? Lapadula (Gianluca) está luchando y sacrificándose, pero no hay otro. A mí me preocupa mucho el profesor Fossati (Jorge), un buen entrenador, ojo, pero el buen entrenador tiene que tener buenos jugadores que puedan apoyarlo a seguir adelante, pero él se ha encontrado con lesiones, con situaciones difíciles, la selección además tiene un punto en las eliminatorias, entonces, es difícil, no es tan fácil. Ese DT está haciendo todo lo posible y le deseo todo lo mejor, yo tengo la seguridad de que los chicos también desean lo mejor, pero se encontraron con selecciones bien armadas y difíciles.

Perú contra Canadá tuvo posibilidades de convertir gol, sobre todo, en el primer tiempo, pero no pudo concretar. Guillermo, tu fuiste delantero y goleador. ¿Le encuentras una explicación a la falta de gol que actualmente tiene la Selección?

Hay un poco de desesperación. Veo también que no tuvieron el cuerpo adecuadamente perfilado al momento de patear. Y las ocasiones que tuvieron para anotar, tenían que haberla metido. En el segundo tiempo, el entrenador de Canadá leyó bien y sacó provecho de sus jugadores que tienen velocidad. Perú, por su parte, salió también a la búsqueda del gol, sin embargo, Canadá encontró nuestra defensa desordenada y con un contragolpe, hizo el gol y punto. Si vas al ataque, atrás tienes que estar ordenado para que luego no te sorprendan y uno como jugador eso lo sabe. Es más, Canadá pudo meternos un gol más. Pero, ya hay que cambiar de página, este sábado jugarán contra el campeón del mundo y hay que tener la esperanza de que se puede lograr un buen resultado para tener la ocasión de pasar.

Lionel Scaloni ha declarado que para este partido utilizará a los suplentes...

Eso es peor todavía (ríe).

¿Por qué?

Porque los jugadores que son suplentes, quieren ser titulares, quieren que los vea el mundo. Esto no solo se ve en América, sino en todo el mundo. Entonces, yo como suplente, tengo que ‘matar’ para que me vean, para que me tomen en cuenta siempre en la selección de mi país, o para continuar mi carrera en otro país. Por eso creo que será más difícil el siguiente partido para Perú.

Jorge Fossati utiliza el 3-5-2. ¿Crees que esta estructura está sacando lo mejor de cada futbolista?

Cada entrenador tiene su sistema y lo emplea porque tiene a los jugadores adecuados para desarrollarlo. Él (Jorge Fossati) no es tonto. Es un entrenador de mucha experiencia y si viene utilizando ese sistema es porque conviene hacerlo y hay que respetarlo.

Entonces, ¿estás de acuerdo con la línea de tres en la defensa?

Yo respeto al entrenador, pero me gustaría que Perú juegue con cuatro atrás. Es más seguro.

Ricardo Gareca, por ejemplo, jugaba con sistema 4-2-3-1: Cuatro defensas, dos medios, dos extremos, un enganche y un delantero.

Pero te aseguraba esos cuatro atrás ¿no?. Recuerdo que un entrenador me decía: ‘cuando no se puede ganar, empata’.

Perú reunió en el medio a jugadores como Wilder Cartagena, Sergio Peña y Piero Quispe. ¿Están cumpliendo?

Me parece que están bien, son jóvenes, tienen marca, habilidad. Quispe toca bien la pelota, sino que, como dice César (Cueto), falta que lo apoyen. En realidad, la gente es libre de poder emitir un comentario, yo respeto, pero Quispe es peruano y desea lo mejor para la selección, entonces hay que apoyarlo. Fíjate que César ha dicho que es uno de los jugadores más habilidosos de Sudamérica; hay que apoyarlo y tener tranquilidad. Él, además, recién está saliendo, porque una cosa es jugar en la liga local y otra es hacerlo por el Perú.

Christian Cueva volvió a competir después de ocho meses. ¿Qué opinas sobre su retorno?

Todos tenemos errores; Dios es el único que no tiene errores. Y si yo veo que una persona tiene un error como lo tenemos todos, yo me acerco y la ayudo, no la critico, pero acá lo critican (a Cueva) más y más. Acá nadie puede tirar la primera piedra. Él es un chico que nos ha dado tantas alegrías, como cuando hacía los goles a Bolivia, Paraguay. Todos gritaban: ¡Cueva, Cueva! Vendían ropa, camisetas, etcétera. Entonces, hay que ayudarlo. Nunca hay que olvidarnos de toda la alegría que nos han dado.

¿Grimaldo y Reyna representan la esencia del juego que caracteriza al fútbol peruano y te generan una ilusión a futuro?

Son el futuro. Son jóvenes con hambre de triunfar y que quieren seguir adelante. Yo espero que sigan. Mira, hay tres cosas en la vida. Yo tengo 72 años, he tenido la suerte de asistir a dos Mundiales (Argentina 78 y España 82), he jugado por el equipo más lindo del Perú, Alianza Lima, soy hincha, y jugué en el extranjero. Mi familia era muy pobre, éramos 11 hermanos, pero mi padre me dijo un día: ‘hijo, hay tres cosas en la vida que quiero que tengas muy en cuenta’: Dios, la familia y tu prójimo. Mi padre me dijo que nunca hable mal de la familia y de mi prójimo, entonces, serás feliz. Hoy vivo en San Borja, tengo cinco hijos, diez nietos, todos mis hijos son profesionales, no soy millonario, voy a trabajar todas las mañanas, pero soy feliz junto a mi familia. Entonces, yo quiero a mi selección peruana y a mi Alianza Lima.

Para terminar, déjale un mensaje a los muchachos de la selección.

Como peruano y como he defendido los colores de mi país, le deseo todo lo mejor a ustedes ‘hijos’. Yo sé que están poniendo todo lo mejor, pero falta un poquito más y el día sábado pongan lo que ustedes saben, su habilidad, su seguridad... Ustedes son buenos jugadores, por ello fueron llamados a la selección, estén siempre unidos y jueguen lo mejor para la satisfacción de nuestro país. Luchen como siempre lo hicieron, que acá estaremos pendiente. Le deseamos lo mejor a todos ustedes. Yo sé cómo es esto, porque he tenido la oportunidad de jugar, les mando un fuerte abrazo, éxitos y ¡Arriba Perú!





