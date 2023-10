¿Cómo describes el mal inicio de Perú en las Eliminatorias con un punto de seis posibles?

Siempre queremos lo mejor para la selección como todo peruano, que juegue bien, que tengan confianza par ir a otro mundial, pero cuando las cosas no salen piden a Ricardo Gareca, a otro entrenador, el fútbol es así. Las derrotas siempre duelen. El técnico (Juan Reynoso) tiene su táctica, pero se equivocó contra Chile. Hay que respetar los pensamientos, pero no sé qué quiso hacer con su sistema. Los resultados son los que mandan.

Ganar a un rival directo como Chile era el objetivo en Santiago...

Hay que ser realistas, se equivocó el técnico (Juan Reynoso). Esperemos que haga un cambio total ante Argentina , hay buenos jugadores para suplir, no sé el cambio de Andy Polo habitual extremo derecho a extremo por izquierda. Hizo cambios, perdió, y no llegamos al arco, tampoco.

La selección peruana no suma gol en tres partidos jugados...

Debemos cambiar, hay jugadores que deben apoyar a Paolo Guerrero. Pobre, no hay un Cueto que te lance la pelota. No hay un ‘8′ que llegue a pisar el área, pobre Paolo. Tienen que variar para poder llegar. Hay jugadores.

La gente pide el regreso de Ricardo Gareca. ¿Qué opina?

La gente siempre se acuerda de la alegría anterior, de Gareca, los jugadores, quienes nos dieron un Mundial, que nos queda en el corazón, pero también hay que apoyarlo hasta donde se pueda a Reynoso, es peruano. Yo sé que es difícil, que queremos ir al Mundial, pero seguro cambiará la forma de encarar los partidos.

Hasta el momento, la selección formaría con: Gallese; Advíncula, Santamaría, Abram, Loyola; Yotún, Cartagena, Polo, Reyna, Carrillo y Guerrero ante Argentina de Messi...

A Argentina siempre le hicimos buenos partidos. Seguro hará cambios por la misma presión, seguro también está escuchando a su cuerpo técnico. Hay que tener fe, y seguir apoyando, y cuando se vea que ya no se pueda avanzar, hay que tomar otra alternativa. Deben jugar con humildad, fortaleza y poner lo mejor. Es la experiencia que yo tengo, jugar los noventa minutos. Dejar la vida, como si fuese el último partido de sus vidas. Eso no olvida la gente.

Hay hinchas que irán a ver a Lionel Messi y no al ‘equipo de todos’. ¿Qué opina?

No nos debemos olvidar que hemos sido la mejor hinchada del Mundial. Siempre apoyamos, yo siempre he visto que los peruanos siempre nos apoyamos. Pienso que irá mucha gente al estadio, pero otros no por lo caro que está la entrada. Nosotros hemos ido dos veces al mundial, pero no nos dan ni para la gaseosa.

Pedro Gallese sigue invicto ante Lionel Messi en duelos de selecciones...

Nosotros hemos jugado con uno de los mejores del mundo, como es Maradona, y tampoco nunca nos anotó un gol en selecciones. Hay que salir a matar.

Actualmente continúa como técnico de fútbol en menores...

Sigo con la escuela de fútbol en Universidad Agraria de La Molina (puerta número 4). Enseñamos fútbol, pero también valores, lo que está perdiendo hoy en día nuestra juventud.

