Los fans quedaron atónitos cuando Hajime Isayama finalizó uno de sus trabajos más populares en abril del 2021. “Shingeki no Kyojin” culminó su historia con el último capítulo del manga publicado, pero el mangaka tenía aún una sorpresa para los fans: un epílogo que saldría en el ahora estrenado último volumen de la franquicia.

Como se recuerda, en los últimos capítulos del manga Eren se convirtió en el villano principal de la franquicia, iniciando lo que se conoce como “El Retumbar de la Tierra” liberando millones de Titanes Colosales para que arrasen el mundo. Aunque toda la humanidad se unió en un frente unido contra él, Eren logró matar al 80% de todos los humanos.

Tanto los soldados de Marley como la Legión de Reconocimiento hicieron lo posible por detenerlo, y fue Mikasa quien le dio el corte final que no solo acabó con “El Retumbar”, sino también con la vida de Eren. Al final, él les compartió sus memorias a todos los eldianos y comprendieron por qué Eren había tomado esas decisiones tan extremas.

Sin embargo, existieron algunas preguntas sin respuestas que Isayama no terminó de cerrar en el último episodio de “Shingeki no Kyojin”. Al final, algunas de estas preguntas si llegaron a contestarse en el epílogo de la franquicia, con Ymir apareciendo frente a Mikasa en una de las últimas páginas del epílogo.

¿POR QUÉ YMIR APARECIÓ EN LAS PÁGINAS ADICIONALES DEL MANGA DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

Ymir estuvo atrapada durante toda la duración de "Shingeki no Kyojin" (Foto: Kodansha)

En la versión original del capítulo final de “Shingeki no Kyojin”, Eren explicó que el papel crucial de Mikasa en todo se debía a Ymir. Ymir amaba al rey Fritz y, por lo tanto, no podía hacer lo necesario para acabar con el poder de los Titanes de una vez por todas, porque ese amor le impedía eliminar el poder que había usado para proteger al amor de su vida.

Al verse a sí misma en esa lucha romántica dentro de Mikasa, las dos habían forjado un vínculo cuando Ymir decidió que Mikasa sería la que los salvaría a todos. Mikasa entonces puede confirmar esto por sí misma en las páginas adicionales agregadas al capítulo final, donde se le ve alejándose con la cabeza de Eren como en la versión original.

Mikasa besa a Eren al final del capítulo 138 y matarlo también libera finalmente a Ymir (Foto: Kodansha)

Sin embargo, la diferencia aquí es que Mikasa ve una silueta de Ymir y habla con ella. Ella confirma que Ymir fue quien miró en su mente (y causó los dolores de cabeza con el poder del Titán Fundador), y se sincera sobre cómo el amor de Ymir debe haberse sentido como una pesadilla interminable.

Pero Mikasa también nota que con ese amor, y con los eventuales hijos de Ymir, ella también pudo tener una vida. Entonces, esta parte adicional del final le da a Mikasa el espacio para el cierre que no tenía en la versión original del final, explicando así el motivo por el cual decidió casarse y tener hijos en las últimas páginas del manga.

Ahora, esto también confirmaría el motivo por el que Mikasa se convirtió en parte crucial de la liberación de Ymir. Su amor por Eren era tan grande que nunca habría pensado en matarlo, no hasta que tuvo que tomar una decisión por el bien de la humanidad. Ymir no tuvo esa opción.

Al final, MIkasa logra tener una familia y morir ya de muy anciana (Foto: Twitter)

Ella solo usó el poder de los titanes para defender al amor de su vida, prometiendo que siempre lo cuidaría (al igual que Mikasa) sin importar qué pasara. Lastimosamente, este pensamiento la llevó a encerrarse en su cárcel infinita, y solo una voluntad tan fuerte como la de Mikasa podría liberarla y eliminar el poder de los titanes.

Por supuesto, todo esto no son más que especulaciones ya que, fiel a su estilo, Hajime Isayama no ha brindado explicaciones oficiales de lo que sucedió realmente con todos sus personajes al final de “Shingeki no Kyojin”. Por ahora los fans esperan que la franquicia pueda continuar en un futuro, con nuevos miembros de la Legión y nuevas aventuras con, tal vez,