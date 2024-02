Los organizadores del Crunchyroll Anime Awards 2024 revelaron la lista de actuaciones musicales estelares para el evento, con destacados nombres como YOASOBI y Shing02, y junto con presentadores de renombre como la leyenda de la lucha libre Mercedes Varnado, el jugador de fútbol americano DeMarcus Lawrence y la artista Chiaki Kuriyama.

La gala de los Anime Awards está programada para el sábado 2 de marzo de 2024, presentada en vivo por la famosa actriz de doblaje Sally Amaki y el animador Jon Kabira. Los seguidores latinoamericanos podrán sintonizar la transmisión en vivo de los Anime Awards a través de los canales de Crunchyroll Latinoamérica en YouTube y Twitch a partir de las 3:00 AM CST.

Este año, la celebración incluirá un elemento innovador: un tema musical original creado por el reconocido compositor y productor Hiroyuki SAWANO (Attack on Titan, Solo Leveling), en colaboración con KOHTA YAMAMOTO (Attack on Titan, The Seven Deadly Sins), quienes interpretarán la canción en vivo por primera vez durante la ceremonia. El emblemático opening del evento estará disponible para streaming en Crunchyroll una vez concluida la gala de los Anime Awards.

Artistas invitados al Crunchyroll Anime Awards 2024

A continuación se enumeran, por orden alfabético, todas las actuaciones musicales y los nuevos presentadores de la ceremonia en directo y del pre-show:

Actuaciones musicales

Hiroyuki SAWANO y KOHTA YAMAMOTO - Compositor, arreglista, letrista y productor musical.

Shing02 con OMA y SPIN MASTER A-1 - Artista, banda de hip hop y DJ.

YOASOBI - Dueto de pop japonés.

Presentadores de la ceremonia en vivo y pre-show:

Chiaki Kuriyama - Actriz, cantante y modelo.

DeMarcus Lawrence - Jugador de la NFL en los Dallas Cowboys.

Emiru - Streamer profesional, intérprete de variedades, cosplayer y copresentador de Steak & Eggs.

Joaquim Dos Santos - Director, Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Labrinth - Compositor, productor y artista nominado al GRAMMY.

Liza Soberano - Actriz, activista y empresaria.

Mercedes Varnado - Campeona mundial de la WWE, actriz, empresaria.

Nava Rose - Creadora de contenido sobre moda.

Phil Lord y Chris Miller - El dúo ganador del Oscar detrás de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Porter Robinson - Músico nominado al GRAMMY.

Rashmika Mandanna - Actriz de cine indio.

So Takei - Personalidad de la televisión japonesa, cómico, actor y ex campeón japonés de decatlón.

Vinnie Hacker - Modelo, pro-gamer, actor y creador digital.

La música de los Anime Awards 2024 será una celebración de momentos clave de la historia del anime. En conmemoración del 20º aniversario de Samurai Champloo, Shing02, OMA y SPIN MASTER A-1 interpretarán la canción de apertura de la serie, “battlecry”, en exclusiva para los espectadores de la transmisión en directo.

Los Anime Awards también conmemoran aniversarios importantes del anime mediante la presentación de una actuación musical única que reúne canciones icónicas de series que celebran sus hitos, interpretadas por una orquesta en directo en formato sinfónico.

El dúo pop japonés YOASOBI también se presentará antes de participar en vivo en Coachella. Los fans que quieran emocionarse con anticipación, podrán ver en Crunchyroll algunos videos musicales y de conciertos de Hiroyuki SAWANO y YOASOBI.

La lista completa de presentadores y nominados a los Anime Awards se encuentra aquí.