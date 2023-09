La plataforma de streaming especializada en anime Crunchyroll, en colaboración con Sony Pictures Entertainment, llevará el popular thriller distópico de ciencia ficción PSYCHO-PASS: Providencia a los cines de Chile y Perú a partir del 28 de septiembre.

PSYCHO-PASS: Providencia es la nueva película de la popular franquicia de ciencia ficción y acción del mismo nombre. La cinta aborda la historia de la joven inspectora Akane Tsunemori y su compañero Shinya Kogami, quienes adoptan una postura firme contra el Sistema Sybil, un sistema autoritario que gobierna un Japón futurista.

Acerca de la franquicia PSYCHO-PASS

La franquicia gira en torno al Sistema Sibyl, un sistema autoritario que cuantifica la personalidad humana. El análisis de Sibyl dicta todos los aspectos del futuro de los ciudadanos. A cambio del control de Sibyl, los ciudadanos disfrutan de una vida pacífica.

Con el registro y control de todo tipo de estados mentales y tendencias, el estándar por el que se mide el alma de un individuo es un valor que la gente ha comenzado a denominar PSYCHO-PASS.

Los detectives, que empuñan unas pistolas llamadas Dominators que miden el potencial criminal, trabajan en estrecha colaboración con los agentes que persiguen a los criminales en potencia antes de que infrinjan la ley.

La joven inspectora Akane Tsunemori, miembro del Departamento de Investigación Criminal, y su compañero, el ejecutor Shinya Kogami, se enfrentan a la cuestión de cómo una sociedad justa y perfecta puede defenderse y sostenerse por un sistema que posiblemente sea incorrecto.

PSYCHO-PASS nació como un proyecto original de anime para televisión en 2012. Ahora, después de diez años, llega la nueva película que servirá de tejido conductor entre la película PSYCHO-PASS Sinners of the System Case 3: On the Other Side of Love and Hate y la tercera temporada de la serie de televisión PSYCHO-PASS. Por fin se narrará la historia al completo.

Dónde ver PSYCHO-PASS

La serie animada está disponible en Netflix, pero exclusivamente para el catálogo de Japón. Si vives fuera del país asiático, puedes cambiar tu ubicación virtual usando una VPN para poder acceder a los capítulos de PSYCHO-PASS. Te decimos los pasos para hacerlo:

Descarga un VPN de buena calidad. Aconsejamos ExpressVPN y suscríbete.

y suscríbete. Cree una cuenta, luego descargue la aplicación en su dispositivo e inicie sesión.

Conéctese a un servidor japonés para poder desbloquear su biblioteca de Netflix.

Abre tu cuenta de Netflix y busca el primer episodio de esta serie.

También puedes ver la serie a través de la plataforma de Crunchyroll. Ingresa a este enlace que revises los planes disponibles en la plataforma. Tienes la opción de iniciar una prueba gratis de 14 días si es que solo te interesa el anime.

Sinopsis oficial de la película

Enero de 2118. La inspectora jefe del Departamento de Investigación Criminal, Akane Tsunemori, recibe un informe sobre un incidente en un navío extranjero: se ha hallado el cadáver de la profesora Milicia Stronskaya. Tras el incidente se encuentra un grupo conocido como los Peacebreakers, una organización paramilitar extranjera y una nueva amenaza exterior que tienen como objetivo los informes de la investigación de la profesora, conocidos como “los Papeles de Stronskaya”.

Al reunirse con Shinya Kogami, un antiguo fugitivo del Departamento de Investigación Criminal, Akane se enfrenta a un caso que no tarda en superar sus expectativas. Los Papeles de Stronskaya podrían revelar una verdad que haría tambalearse al gobierno japonés, e incluso al Sistema Sibyl, hasta sus cimientos.

En esta historia jamás contada se revela el eslabón perdido.