¿Cómo pueden vencer a alguien invencible? Ya lo descubrirás en One Punch Man: World, un juego de acción online entre jugadores múltiples basado en el anime One-Punch Man. Crunchyroll Games y Perfect World, desarrollador de Tower of Fantasy y Persona 5: The Phantom X, son los responsables de esta prometedora entrega, y aquí te decimos cómo disfrutarlo cuanto antes.

Puedes inscribirte en la página web de One Punch Man: World ingresando a este enlace. Dentro de pronto, el título estará disponible para las plataformas Windows PC, iOS y Android.

Los jugadores de EEUU, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de EE. UU., Guyana, Islas Caimán, Turcas y Caicos, El Salvador, Cuba, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Honduras, México, Belice, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia podrán indexar sus datos para disfrutar el juego cuanto antes.

El proceso es sencillo. Dale clic al botón “Pre-Register Now” , agrega tu correo electrónico y señala tu país.

Sinopsis de One Punch Man: World

Una siniestra ola de ataques de monstruos ha dejado oprimidos a las ciudades de la Tierra y a la Asociación de Héroes. Sin embargo, después de tres años de entrenamiento especial, Saitama se ha vuelto tan poderoso que puede derrotar a sus oponentes con un solo golpe. La cuestión es que Saitama solo hace lo del héroe por diversión, pero cuando todos los enemigos caen de un solo golpe, el poder abrumador puede ser un poco... aburrido. Ahora, frente al héroe más fuerte y relajado, aparece un nuevo enemigo. ¿Será capaz de mostrar todo su poder hoy?

Características de One Punch Man: World

Desbloquear y subir de nivel a los héroes favoritos de la serie de anime One-Punch Man, incluyendo a Genos y más.

Ingresar al centro de la Asociación de Héroes para reunirse con amigos, asumir misiones y juntarse para hacer redadas contra enemigos destructivos con otros jugadores.

Sumergirse en intrincados combates y realizar evasivas perfectamente cronometradas, finales espectaculares y acceder a habilidades conjuntas así como destrezas completamente nuevas de personajes queridos.

Abrirse camino a través de momentos emblemáticos de la primera temporada de One-Punch Man golpe a golpe.

Descubrir momentos extendidos del anime o experimentar escenarios desde un punto de vista completamente nuevo.

Explorar Z-City y participar en actividades paralelas y minijuegos, mientras escalan hacia la cima de la clasificación en el juego.

