Crunchyroll anunció la llegada de cuatro títulos de anime a su programación de abril de 2024. Encabezando esta selección está la muy esperada KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3, que continúa con las aventuras que han cautivado a los fanáticos en todo el mundo. Acompañando a esta serie querida están A Condition Called Love, Kurayukaba y Kuramerukagari, cada una con su propia historia única que seguramente cautivará a los seguidores de Crunchyroll en todo el mundo.

KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3 promete más risas, giros y sorpresas mientras Kazuma, Aqua, Megumin y Darkness enfrentan nuevos y emocionantes desafíos. El grupo disfuncional está de vuelta, pero la aventura podría cambiar cuando Kazuma decide dejar todo atrás. Desilusionado, quiere convertirse en monje, pero sus amigos lo desafían a seguir adelante. Sin embargo, su destino se pone en pausa cuando una princesa solicita escuchar sus historias. ¿La fama en el castillo real los unirá más o será el final de su viaje? KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3 llegará en abril de 2024 y es uno de los aspectos más destacados de la programación de primavera de Crunchyroll.

A Condition Called Love

Hotaru Hinase es una estudiante de primer año de instituto que tiene una familia estupenda y amigos maravillosos, pero no mucha suerte en lo que a romances se refiere. Un día, por casualidad, ve cómo Hananoi, el chico guapo de la clase de al lado, es abandonado. Al ver a Hananoi solo en medio de un parque, Hotaru decide darle un paraguas. Ese pequeño acto hace que Hananoi la invite a salir poco después. ¿Qué significa el amor? ¿Qué significa estar enamorado? Hotaru se siente desconcertada al ser invitada a salir por Hananoi, que siente un amor infinito por la persona a la que ama y quiere hacer todo lo posible por ella. Esta es una historia sobre el primer amor entre una chica que no entiende el amor romántico y un chico que quizá sea un poco prepotente en lo que al amor se refiere.

Kurayukaba

“Sí, Agencia de Detectives Ootsuji”. En el humo púrpura yace un débil sueño, y en la ciudad, los rumores se arremolinan como el humo. Ahora, ante la extrañeza de la “desaparición masiva” que desconcierta a la sociedad, ¡el detective Soutarou se enfrenta a ella! Sin testigos y con intenciones poco claras, la identidad de las “ominosas huellas” que siempre aparecen tras sus pasos... En busca de pistas, el detective se adentra en el reino subterráneo de la ciudad llamada “Kuragari”. Allí, el encuentro con el tren blindado de hierro negro y su comandante, Tanne, ¡sacudirá significativamente el destino del detective!

Kuramerukagari

En una ciudad minera atestada de pequeños mineros, conocida como “Hakoniwa”, viven una chica llamada Kagari, que administra una tienda de mapas, y su amigo de la infancia Yuya, que sueña con liberarse del “Hakoniwa” y del siempre cambiante camino en forma de laberinto. Últimamente, los sospechosos “accidentes de socavón” que ocurren con frecuencia en la ciudad empiezan a invadir sus vidas cotidianas. ¿Será capaz Kagari de superar esta situación y determinar el destino del pueblo? Más allá de los desafíos, la niña crecerá un poco hoy.

Cómo suscribirse a Crunchyroll

Por cierto, el proceso para suscribirse es bastante sencillo. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.