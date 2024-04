La popular serie de manga, anime y novela ligera That Time I Got Reincarnated as a Slime se reencarnará en un videojuego de rol y acción para consolas y PC, el cual llegará gracias a Bandai Namco a Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam el 8 de agosto y que permitirá a los gamers vivir el arco argumental del anime y experimentar nuevas historias para desarrollar la Fundación Jura Tempest.

That Time I Got Reincarnated as a Slime es un RPG de acción en el que los jugadores controlan a Rimuru para revivir la historia original, como los encuentros con los Kijin y la batalla contra el Reino de Falmuth, para hacer crecer la Federación de la Tempestad de Jura. Los gamers también podrán experimentar batallas llenas de acción con ataques combinados y llamativos movimientos especiales.

Al subir de nivel los lazos con amigos como Benimaru, Shuna, Ranga y más, Rimuru aprenderá ataques especiales en los que los aliados se unen a la refriega con un efecto devastador.

Usando la Resonancia de Tempestad, los jugadores pueden fortalecer el estatus de cada personaje desarrollando edificios e instalaciones en la Federación Jura Tempest tras derrotar a poderosos enemigos. Detalles aparte, todos podrán jugar dos nuevas aventuras del autor original de la serie, en las que Rimuru deberá enfrentarse a un nuevo y poderoso enemigo.

Nuevo tráiler de Isekai that time i got reincarnated as a slime