La plataforma de streaming especializada en anime Crunchyroll y CCXP México, la primera edición mexicana del renombrado festival de cultura pop, han desvelado la lista de actividades de anime que llegarán al evento, prometiendo una experiencia inolvidable para los fanáticos de la animación japonesa.

Los amantes del anime podrán sumergirse en la nostalgia y disfrutar de la nueva generación en el panel de la icónica serie Los Caballeros del Zodiaco (1986) y SAINT SEIYA: Los Caballeros del Zodiaco - Batalla por el Santuario (2019). Este evento reunirá a los queridos actores de doblaje Marcos Patiño (voz en español de Ikki), Carlo Vázquez (voz en español de Seiya en SAINT SEIYA: Knights of the Zodiac (2019)) y Óscar López (voz en español de Shiryu en SAINT SEIYA: Knights of the Zodiac (2019)), ofreciendo un encuentro único con los íconos de esta serie amada por los fanáticos mexicanos.

Además, los asistentes tendrán la oportunidad exclusiva de ver un avance de los primeros 20 minutos de la próxima película de anime deportivo HAIKYU!! La Batalla del Basurero, que llegará a los cines el 30 de mayo, ofreciendo un adelanto emocionante para los aficionados.

La diversión continúa con una fiesta llena de acción para celebrar el estreno de la temporada 7 de My Hero Academia, que llegará el 4 de mayo exclusivamente en Crunchyroll, junto con My Hero Academia: Memories (disponible ahora). ¡Una oportunidad perfecta para reunirse con otros fans y sumergirse en el mundo de los héroes con el grito de PLUS ULTRA!

Con la presencia estelar anunciada de Makoto Koichi, Crunchyroll está preparando junto con CCXP México una experiencia de anime completa, asegurando que los asistentes disfruten de lo mejor del anime en este destacado evento de cultura pop.

Cómo participar del CCXP MX

Existen tres diferentes opciones para participar del CCXP MX:

1 Day Pass te deja entrar a CCXP MX y todas sus actividades y paneles durante todo un día de tu elección.

Viernes: Fase 1 - $1100 | Fase 2 - $1250 | Fase 3 - $1400

Sábado y domingo: Fase 1 - $1250 | Fase 2 - $1400 | Fase 3 - $1550

3 Day Pass es para aquellos que quieren vivir la experiencia completa de los 3 días. No incluye Spoiler Night.

Abono: Fase 1 - $2800 | Fase 2 - $3200 | Fase 3 - $3600

Epic Experience incluye todo lo anterior más el acceso a la Spoiler Night y un paquete de artículos coleccionables de CCXP MX.

Abono: Fase 1 - $5250 | Fase 2 - $5900 | Fase 3 - $6500

Los organizadores señalan que todos los asistentes tendrán oportunidad de entrar a las actividades, conferencias y paneles dentro de las diferentes zonas y escenarios. Sin embargo, cada escenario tiene un aforo limitado y el acceso será para aquellos que lleguen primero a las filas designadas. Las firmas podrían tener un costo adicional y están sujetas a disponibilidad. Puedes hacer clic en este enlace para comprar tus entradas.

Line-Up del CCXP MX

Enid Balam

Humberto Ramos

Ivan Reis.

Jorge Molina

Alex Maleev

Dan Mora

Gerardo Sandoval

Lucas Werneck

Roy Thomas

Adriana Melo

Mateus Manhanini

Twiin Cosplay

Nadya Sonika

Littlejem

Kamui Cosplay

Giancarlo Esposito

Javier Ibarreche

Tom Ellis

Miki

Bakemono

MAWBB

K-MIKAZE

The Wookies

Shinigamis del Norte

Yugen

Siamés

Qué es CCXP

El Comic Culture Experience (CCXP) es el festival de entretenimiento y cultura pop más grande de América Latina. Originario de São Paulo, Brasil, se celebra anualmente y reúne a una gran cantidad de fanáticos. Debido a su gran éxito en Brasil, el CCXP ha expandido su alcance a otros países. Para este año, se lleva a cabo por primera vez la edición de la CCXP en Ciudad de México.