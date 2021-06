En 2015, Dragon Ball Super llegó al a televisión con una importante revelación: todo lo que vimos en Dragon Ball GT dejó de ser canon. El Super Saiyan 4, junto a los dragones malignos simplemente dejaron de ser parte de la historia original.

El nivel de poder en el que Goku y Vegeta se combinaban con su versión Ozaru fue reemplazado por el Super Saiyan Blue. Básicamente, se trata de una versión mucho más simple en donde se cambia el color de cabello de los protagonistas.

Solo en una ocasión hemos visto que se han utilizado las dos versiones en una misma serie: Dragon Ball Heroes. Esta producción es simplemente una serie alternativa de Dragon Ball Super que se toma libertades para contar alocadas historias de los saiyajins.

El usuario de Twitter @ErrenVanDuine presentó una nueva versión de Gohan en su modo Super Saiyan 4. Parte de su torso se llenó del pelaje rojo, mientras que su cola volvió a crecer.

A diferencia de las anteriores versiones de Super Saiyan, el color de su cabello se ha tornado negro y corto. Lamentablemente, nunca veremos al personaje con ese estilo debido a que se quedó estancado en su versión divina.

Dragon Ball Super: el Ultra Instinto de Goku se convirtió en una debilidad

Durante la saga del Torneo de Poder de Dragon Ball Super vimos que Goku intentaba activar el Ultra Instinto para poder hacerle frente a los poderosos luchadores del universo 11 como Jiren. Pues en los dos siguientes arcos argumentales del manga, el protagonista se ha dedicado a perfeccionar este poder.

Antes de su lucha contra Moro, Kakaroto se entrenó con Merus, el ángel encubierto en la Patrulla Galáctica. Mientras que durante la saga de Granola se le vio junto a Whis para conocer más acerca de la naturaleza de este poder.

Como es de esperarse, Goku ha utilizado este poder para poder derrotar a Granola. No obstante, no contaba con que solo se trataba de un clon y no de la versión real del personaje.

Solo por instante parecía que esta a punto de someter al Cereliano hasta que desapareció solo para revelar que realmente se trataba de una copia que solo servía para conocer el verdadero nivel de poder de los saiyajins.

“El Ultra Instinto no debería tener debilidades. Si algo falta, tiene que ser mi entrenamiento. No estoy acostumbrado a usar Ultra Instinct como Super Saiyan, así que sigo siendo vulnerable”, comenta el protagonista cuando cae al suelo.

Todavía necesita aprender a combinar el Ultra Instinto con el super saiyajin y pasar un tiempo más junto a Whis.

