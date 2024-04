La plataforma de streaming especializada en anime Crunchyroll, en asociación con CCXP México, anunció la participación especial de la aclamada actriz de doblaje japonesa Makoto Koichi como invitada de honor en el próximo festival que se llevará a cabo del 3 al 5 de mayo en México.

Con una carrera que abarca más de una década y un extenso repertorio de roles en la industria del anime, Makoto Koichi se presenta por primera vez en México para encontrarse con los fanáticos de la cultura pop mexicana y compartir su pasión por el mundo del anime. Raúl González Bernal, director senior de Mercadotecnia para América Latina de Crunchyroll, expresó su entusiasmo por este encuentro histórico, destacando la importancia de esta visita para la comunidad de anime en México.

Durante el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de compartir con Makoto Koichi en dos paneles distintos, así como también participar en sesiones de firma de autógrafos. El primer panel, programado para el sábado 4 de mayo a las 3:45 p.m. en el Thunder Stage, ofrecerá una conversación íntima con Koichi sobre su papel como Lloyd, protagonista de la nueva serie “I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability”. El segundo panel, programado para el domingo 5 de mayo a las 4:00 p.m. en el Omelete Stage, explorará la vasta experiencia de Koichi en la industria del doblaje japonés, abordando su participación en más de 60 series y películas de anime, así como su incursión en el doblaje de títulos internacionales y videojuegos.

Nacida en la prefectura de Nagano y criada en Tokio, Makoto Koichi ha dejado una marca significativa en la industria del entretenimiento, destacando por su versatilidad y talento en la interpretación de una amplia gama de personajes. Además de su trabajo como actriz de voz, Koichi es conocida por su pasión por la danza, la lucha con espadas y otras actividades físicas, así como también por su faceta como ilustradora. En febrero de 2023, empezó a presentar un programa de radio en el bloque A&G de Nippon Cultural Broadcasting.

Participación de Makoto Koichi en animes

Classroom of the Elite como Kayano Onodera

como Kayano Onodera Hell’s Paradise como Nurugai

como Nurugai Shangri-La Frontier como Oikatsuo/ Kei Uomi

como Oikatsuo/ Kei Uomi Bungo Stray Dogs como Teruko Okura

como Teruko Okura Undead Murder Farce como Shizuku Hasei

como Shizuku Hasei Berserk of Gluttony como Memil Vlerick

Para aquellos que deseen conocer de cerca a Makoto Koichi, se estarán anunciando próximamente detalles sobre las sesiones de firma de autógrafos, así como también sorpresas adicionales relacionadas con la agenda completa de Crunchyroll para CCXP MX 2024. Los aficionados están invitados a marcar sus calendarios, adquirir sus boletos y prepararse para sumergirse en una experiencia inolvidable en el evento de cultura pop más grande de México.

Cómo participar del CCXP MX

Existen tres diferentes opciones para participar del CCXP MX:

1 Day Pass te deja entrar a CCXP MX y todas sus actividades y paneles durante todo un día de tu elección.

Viernes: Fase 1 - $1100 | Fase 2 - $1250 | Fase 3 - $1400

Sábado y domingo: Fase 1 - $1250 | Fase 2 - $1400 | Fase 3 - $1550

3 Day Pass es para aquellos que quieren vivir la experiencia completa de los 3 días. No incluye Spoiler Night.

Abono: Fase 1 - $2800 | Fase 2 - $3200 | Fase 3 - $3600

Epic Experience incluye todo lo anterior más el acceso a la Spoiler Night y un paquete de artículos coleccionables de CCXP MX.

Abono: Fase 1 - $5250 | Fase 2 - $5900 | Fase 3 - $6500

Los organizadores señalan que todos los asistentes tendrán oportunidad de entrar a las actividades, conferencias y paneles dentro de las diferentes zonas y escenarios. Sin embargo, cada escenario tiene un aforo limitado y el acceso será para aquellos que lleguen primero a las filas designadas. Las firmas podrían tener un costo adicional y están sujetas a disponibilidad. Puedes hacer clic en este enlace para comprar tus entradas.