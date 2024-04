Prepárate para una experiencia épica de anime en CCXP MX 2024. La plataforma de streaming Crunchyroll anunció su participación en CCXP MX, la primera edición mexicana del legendario festival de cultura pop, para compartir la emoción del anime al Centro Citibanamex de la Ciudad de México del 3 al 5 de mayo.

Como socio principal del evento, Crunchyroll promete brindar a los asistentes una experiencia inolvidable, desde activaciones inmersivas hasta emocionantes paneles, pasando por invitados especiales y grandes anuncios.

Los visitantes tendrán la oportunidad de participar en paneles, conocer a sus creadores favoritos y descubrir nuevos y emocionantes animes que llegarán pronto.

Entre los destacados se encuentran algunos de los animes más populares del momento, como “Kaiju No. 8″ y “I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability”, y muchos más.

Cómo participar del CCXP MX

Existen tres diferentes opciones para participar del CCXP MX:

1 Day Pass te deja entrar a CCXP MX y todas sus actividades y paneles durante todo un día de tu elección.

Viernes: Fase 1 - $1100 | Fase 2 - $1250 | Fase 3 - $1400

Sábado y domingo: Fase 1 - $1250 | Fase 2 - $1400 | Fase 3 - $1550

3 Day Pass es para aquellos que quieren vivir la experiencia completa de los 3 días. No incluye Spoiler Night.

Abono: Fase 1 - $2800 | Fase 2 - $3200 | Fase 3 - $3600

Epic Experience incluye todo lo anterior más el acceso a la Spoiler Night y un paquete de artículos coleccionables de CCXP MX.

Abono: Fase 1 - $5250 | Fase 2 - $5900 | Fase 3 - $6500

Los organizadores señalan que todos los asistentes tendrán oportunidad de entrar a las actividades, conferencias y paneles dentro de las diferentes zonas y escenarios. Sin embargo, cada escenario tiene un aforo limitado y el acceso será para aquellos que lleguen primero a las filas designadas. Las firmas podrían tener un costo adicional y están sujetas a disponibilidad. Puedes hacer clic en este enlace para comprar tus entradas.

Line-Up del CCXP MX

Enid Balam

Humberto Ramos

Ivan Reis.

Jorge Molina

Alex Maleev

Dan Mora

Gerardo Sandoval

Lucas Werneck

Roy Thomas

Adriana Melo

Mateus Manhanini

Twiin Cosplay

Nadya Sonika

Littlejem

Kamui Cosplay

Giancarlo Esposito

Javier Ibarreche

Tom Ellis

Miki

Bakemono

MAWBB

K-MIKAZE

The Wookies

Shinigamis del Norte

Yugen

Siamés

Qué es CCXP

El Comic Culture Experience (CCXP) es el festival de entretenimiento y cultura pop más grande de América Latina. Originario de São Paulo, Brasil, se celebra anualmente y reúne a una gran cantidad de fanáticos. Debido a su gran éxito en Brasil, el CCXP ha expandido su alcance a otros países. Para este año, se lleva a cabo por primera vez la edición de la CCXP en Ciudad de México.