Goku y Vegeta regresan a mediados de marzo. La productora Toei Animation trabaja en la película “Dragon Ball Super: Super Hero”, mientras que Toyotaro comparte nuevos episodios del manga en la revista V-Jump.

En este momento, se desarrolla la saga de Granola, el último superviviente de la raza Cereal. Lamentablemente, se encuentra muy debilitado y no puede derrotar a Gas, el nuevo luchador con el poder de los dioses.

En pasados capítulos, Goku tomó la posta en el combate gracias a que Vegeta le entregó la última pizca de ki que le quedaba en el cuerpo. Curiosamente, Kakaroto realiza un movimiento igual al combate contra Cell.

Teletransporta al villano para evitar que destruya al planeta y asesine a sus compañeros. Curiosamente, en el preview del capítulo 82, ambos luchadores comienzan a dar saltos por todo el universo.

Mientras que van visitando diferentes planetas, terminan por caer en la tina del Rey de la Patrulla Galáctica. No obstante, hay un detalle que no cuadra del todo. El capítulo 82 lleva el título de “Bardock vs. Gas”.

Posiblemente, habrá un pasaje en el manga en donde se recuerde al padre de Goku. Todavía no se responde la interrogante sobre cómo es posible que el padre de Kakaroto haya vencido a un luchador tan fuerte como Gas.

Dragon Ball Super: Bardock regresaría en el capítulo 82 del manga. (Foto: Manga Plus)

