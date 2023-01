Dragon Ball Super ha dado inicio a una nueva saga en el manga: las aventuras de Trunks y Goten. Ambos luchan contra ladrones y villanos bajo la identidad de saiyaman 1 y 2. Entre tanto, deben asistir a la escuela e interactuar con humanos normales.

En el capítulo 88, vimos que Trunks robó un disco duro que le pertenece a Dr. Gero y contendría información de los androides, sobre todo de Cell, el poderoso villano que regresó en la película “Super Hero”.

Curiosamente, esta nueva historia difiere un tanto con respecto a la última película que ha estrenado Toei Animation y Akira Toriyama. Dr. Hedo había quedado en buenos términos con Bulma, inclusive habían confirmado que trabajarían juntos.

El agujero de guion del manga de Dragon Ball Super

El capítulo 89 cuenta con un agujero de guion que los fans todavía no llegan a explicar. Dr. Hedo, por algún motivo desconocido, no trabaja junto a Bulma en Capsule Corps y no tiene conocimiento de que hay otros saiyajins.

Por otro lado, crea a Beta, un nuevo androide, para perseguir a Trunks. A su disposición tiene a un androide llamado Gamma, quien ha logrado alcanzar un nivel de poder como el de Piccolo, pero hasta el momento no aparece en el manga.

¿Utilizará en algún momento al androide de la película?, ¿veremos en el futuro una conversación entre Hedo y Bulma? Hay muchas preguntas pendientes con respecto a esta nueva saga del manga.

