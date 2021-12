Lo primero que hace la mayoría de los villanos en Dragon Ball es buscar las esferas del dragón. Ya lo hemos visto en los episodios originales de Dragon Ball, cuando Goku era un niño, hasta la saga Z y Super. Si leemos las últimas entregas del manga, notaremos que la tendencia sigue vigente, salvo por Gas, el nuevo ser más poderoso del universo.

Al principio del episodio 78 de Dragon Ball Super, Gas expresa que se siente conforme por cómo es cuando Elec insiste en hacer cumplir el deseo de convertirlo en el ser más poderoso del universo después de Granola.

“Estoy bien tal como estoy”, dice Gas a Elec, dando a entender que Gas preferiría obtener más poder por sí mismo o cree que sus enemigos no son una amenaza suficiente para recurrir a una opción tan extrema.

Gas advierte que se siente cómodo "tal como es" a Elec

A diferencia del resto de antagonista de Dragon Ball, desde la primera aparición Vegeta hasta el final de Zamasu, Gas no muestra ningún interés personal en el poder de las esferas del dragón. No se sabe precisamente por qué, más aún si tenemos en cuenta que Gas perdió en su batalla contra Bardock hace 40 años, una derrota que lo ha afectado por mucho tiempo y aún así no considera las esferas del dragón como una opción.

No habrá más que esperar a la publicación del episodio 79 de Dragon Ball Super, que será dentro de dos semanas.

DRAGON BALL | Los villanos y las esferas

Vegeta es el primer villano de Dragon Ball Z que intenta ganar la inmortalidad con las esferas del dragón. De hecho, la única razón por la que viaja a la Tierra es porque se entera de su existencia y quiere esa ayuda para derrotar a Freezer.

En Dragon Ball Super, Zamasu se convirtió en Goku Black al usar las esferas del dragón para cambiar de cuerpo con Goku en el futuro de la línea del tiempo original y Moro también usó las esferas para restaurar su magia y liberar a los prisioneros de la Patrulla Galáctica.

Cell y Buu en Dragon Ball Z son más un enigma. El androide Cell estaba al tanto de la existencia de las esferas pero se enteró hasta más tarde con la restauración de Dende. Mientras tanto, Buu se deleitaba con el caos y no prestó atención al poder de las esferas.

