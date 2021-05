No cabe duda que Goku y Vegeta son dos de los luchadores más poderosos de Dragon Ball Super. No obstante, estos dos saiyajins no destacan por su inteligencia y prudencia, simplemente se lanzan al combate para eliminar a su nuevo objetivo.

En el capítulo 71 del manga vimos que ya se dirigen al planeta Cereal para eliminar a Granola. Fueron contratados por el ejército de Elec bajo engaños para que ataquen a quienes ahora el luchador más fuerte del universo 7 (gracias a las esferas del dragón).

Como es de esperarse, tan solo al poner un pie en este planeta se van directamente al combate. Esto es lo que se puede ver en los primeros bocetos del capítulo 72 antes de su publicación oficial.

En una de la viñetas se ve que los protagonistas aterrizan en el planeta y reciben algunas indicaciones sobre dónde podría estar este nuevo enemigo. Tan solo al comentarles que está cerca de la montaña, se van a su encuentro.

Por supuesto, Maki Heata desea detenerlos pero es muy tarde. Cuando van volando descubren las ruinas de la cuidad de los Cereleanos y son atacados por Granola, presuntamente con su habilidad de puntería guardada en su ojo.

Dragon Ball Super: la imprudencia de Goku y Vegeta al descubierto en el capítulo 72. (Foto: Toyotaro)

Dragon Ball Super: advierten de error de traducción que acaba con la esperanza de los fans

Los fans de Dragon Ball Super siguen a la espera del anuncio del retorno del anime a la televisión. La comunidad está a la expectativa, tanto así que un simple error de traducción hizo que se especulara sobre el regreso del anime después de la cinta de Dragon Ball.

Toda la situación comenzó cuando el nuevo sitio web oficial de Dragon Ball publicó una entrevista reciente a Jay Dominguito, un animador que es oriundo de Filipinas. La entrevista, que se publicó en inglés y japonés, causó confusión en la comunidad: el primero parecía confirmar que se estaba trabajando en un nuevo anime, pero el texto en japonés dice lo contrario.

Resulta que la entrevista en inglés en el sitio web oficial de Dragon Ball se tradujo automáticamente, por lo que los traductores profesionales atendieron el texto cuando la comunidad comenzó a debatir sobre las declaraciones de Jay Dominguito.

Usuarios como Cipher_db hacen una distinción importante, ya que señalan que Dominguito dice “esperando a ver si habrá una nueva serie de televisión animada para continuar desde Dragon Ball Super”.

Es posible que la página tenga que traer algunos traductores reales para evitar problemas futuros como este, especialmente a la luz de la próxima película de Dragon Ball Super.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.