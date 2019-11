Trunks Super Saiyajin God probablemente nunca aparezca en Dragon Ball Super, pero al menos tendremos una idea de su diseño original a través del anime alternativo Dragon Ball Heroes.

Trunks SSJ Gods viene siendo la imagen comercial de Dragon Ball Heroes en Japón, donde se comercializa el popular juego de cartas dedicado a la franquicia. Desde su aparición en un tráiler oficial de Bandai Namco, Trunks con el cabello rojo es el protagonista de varios artes promocionales.

Es así como llegamos a este nuevo afiche que corresponde a la ‘Super Guide’ de Dragon Ball Heroes. El diseño muestra al hijo de Vegeta en su típica pose dando la espalda y empuñando la espada que porta en la espalda.

La historia canon de Dragon Ball Super está lejos de incorporar a Trunks SSJ God, debido a que aún Goku ni domina el Super Instinto y Vegeta está próximamente de aprender una nueva técnica de pelea para acabar con Moro, el villano del arco ‘El prisionero de la Patrulla Galáctica’.

Trunks SSJ God en afiche de Dragon Ball Heroes (Bandai)

DRAGON BALL SUPER: BROLY | Sinopsis

Tras el Torneo de Poder, un saiyan al que nunca antes han visto se presenta ante Goku y Vegeta. Esta es la historia de Broly, un saiyan sin límites…

La paz ha regresado una vez más a la Tierra después del Torneo de Poder. Tras descubrir que en los diferentes universos hay seres increíblemente poderosos que aún no ha visto, Goku tiene intención de seguir entrenando para hacerse aún más fuerte. Entonces, un día, un saiyan llamado Broly al que nunca antes han visto se presenta ante Goku y Vegeta. Pero se suponía que los saiyans habían quedado prácticamente extinguidos en la destrucción del Planeta Vegeta, así que, ¿qué está haciendo este en la Tierra? Incluso Freeza, de vuelta del infierno, se ve involucrado en este encuentro entre tres saiyans que han seguido destinos completamente diferentes y que no tarda en convertirse en una feroz batalla contra un guerrero que no parece tener límites.