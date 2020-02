El manga de Dragon Ball Super se publica cada 20 del mes sin fallar a través de la web Manga Plus. Esta página web asociada a Sueisha sigue sorprendiendo a los fans con las obras favoritas del mundo del anime y el manga, como Naruto.

Fue un subjefe de la Shonen Jump el encargado de revelar vía Twitter una comparación donde se visualiza el crecimiento de ‘Manga Plus’. Esta misma explica que la página empezó a tener presencia de 175 a 191 países y regiones, aparte de haber crecido a 1.65 millones de usuarios activos en el último mes.

海外で展開してるMANGA Plusのユーザーが急増している。

先月の大手海賊版サイトの閉鎖や更新停止、Redditの海賊版へのリンク自動削除等の影響。

前後を比較すると191の国・地域のうち175箇所で読者が増えていた。

閲覧数が4倍になったジャンプ作品も複数ある。MAUは165万まで伸びた。(つづく) — モミー 【少年ジャンプ+編集】 (@momiyama2019) January 27, 2020

“El número de usuarios de MANGA Plus que se desarrollan en el extranjero está aumentando rápidamente. El impacto del cierre y la renovación de la suspensión de los principales sitios pirateados el mes pasado y la eliminación automática de enlaces a Reddit pirateado. Comparando antes y después, los lectores aumentaron en 175 de 191 países y regiones. Hay múltiples trabajos de salto cuyo conteo de visualización se ha cuadruplicado. MAU ha crecido hasta 1,65 millones.”

El directivo mencionó que esto se debe al cierre de los sitios de piratería más populares, además de la eliminación automática de enlaces dentro de Reddit. Debido a esto, el número de usuarios en Tailandia se ha multiplicado por diez en comparación al inicio de la plataforma en el país asiático.

Recordemos que Manga Plus es un lector de manga para iOS y Android que te permite leer contenido gratis y de forma simultánea con Japón. Además, este incluye títulos populares como One Piece, My Hero Academia, Naruto y el ya reconocido Dragon Ball Super.