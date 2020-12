Gintama es un anime y un manga cómico de fantasía y ciencia ficción que comenzó a emitirse en el 2006 y finalizó en el 2010. Tras 10 años del cierre de su emisión por televisión, el anime estrenará una última película.

A través de la web oficial del anime se presentó el último avance antes de su estreno. Este nuevo material presenta el tema “Dōraku Shinjō”, el cual será el principal del largometraje.

Este nuevo avance llega gracias a Warner Bros. Japón, el cual se titula Gintama: The Final, a modo de presentación de la última gran aventura de los personajes. Bandai Namco Pictures participa en la producción.

En Japón se estrenará la cinta el 8 de enero y todavía no se revela la fecha de estreno en las plataformas de streaming como Crunchyroll. Tampoco se conoce si llegará a los cines de otros países.

Recordemos que se trata de la tercera película de la franquicia. Gintama: The Movie (2010) y Gintama: The Movie: The Final Chapter: Be Forever Yorozuya (2013) fueron las otras dos producciones basadas en el anime.