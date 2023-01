El mangaka Yoichi Takahashi anunció que tras 42 años continuos de publicación del manga de Super Campeones, Captain Tsubasa o como es conocido en España, Oliver y Benji. Esta obra comenzó a publicarse en el año 1981 y ha contado con diferentes adaptaciones al anime. La serie más reciente se estrenó en 2018 y se extendió hasta abril de 2019.

La confirmación de que finalizaba el manga llegó en el número 15 de la revista Captain Tsubasa de Shueisha. Las publicaciones de Yoichi Takahashi continuarán, pero la obra cambiará de nombre a Captain Tsubasa: Rising Sun The Final.

Este será el arco final o saga final de la obra en general, no solo de Risin Sun. Por si no has seguido las publicaciones de la obra, el mangaka tomó la decisión de adelantar historias que no se han adaptado a la televisión.

Final de Oliver Atom (Tsubasa Ozora)

La historia se centra en Oliver y el sueño de llegar a representar a Japón en los Juegos Olímpicos. En total son 37 volúmenes que se publicaron entre 1981 y 1988, además se adaptaron cuatro diferentes animes, cuatro películas y diferentes OVAs.

Oliver desde muy pequeño sueña con ser parte del seleccionado de Japón, así que inicia su carrera como futbolista desde muy joven junto a sus amigos. Poco a poco, van creciendo hasta cumplir con su objetivo.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.