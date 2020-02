Bandai Namco desarrolla el nuevo juego "Captain Tsubasa: Rise Of New Champions” para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Por lo pronto, el título no cuenta con fecha de lanzamiento pero se espera que no se aplace hasta el 2021.

El día de hoy, 28 de febrero, se estrenó un nuevo tráiler del juego, en donde se compartió más detalles del modo historia. Se nos muestra la cancha de fútbol como si fuera un escenario de combate al estilo de Dragon Ball pero con un balón y movimientos especiales.

Personajes confirmados en “Captain Tsubasa: Rise of New Champions”

Shun Nitta (David Everest) - Habilidad especial: ‘Falcon Shooter’

Makoto Soda (Guillermo Peterson) - Habilidad especial: ‘Ace Killer’

Tachibana Bros. (Hermanos Corioto) - Habilidad especial: ‘Aerial Acrobatic Combination’

Hiroshi Jito (Victor Clifford) - Habilidad especial: ‘Powerful Defender’

Mitsuru Sano (Riggo Winter) - Habilidad especial: ‘Performer On Field’

Hikaru Matsuyama (Armand Callahan) - Habilidad especial: ‘Wild Eagle From Arctic Region’

Kojiro Hyuga (Steve Hyuga) - Habilidad especial: ‘Fierce Tiger’

Tsubasa Ozora (Oliver Atom)

Además de los mencionados, Bandai Namco ha sumado a los diferentes tráilers a otros personajes como Roberto o Benji Price.