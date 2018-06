Cuando parecía que el episodio pasado sería un buen final para la tercera temporada de " My Hero Academia " ( Boku no Hero Academia ), llegó un nuevo estreno. La pelea entre All Might y All for One ha finalizado, el héroe logró vencer a su némesis pero las cosas no están en paz.

All Might apaga la última llama que dejó en él Nana Shimura , su predecesora, y el símbolo de paz dejó un vacío en la ciudad. Ahora será el turno de Izuku Midoriya ; no obstante, el pequeño todavía no está en condiciones de tomar la posta.

El plan de los villanos era desprestigiar a la U.A. y, aunque no ganó la batalla, en cierto modo salieron victoriosos. Los altos mandos de la policía se reúnen para buscar una solución, y deciden que es hora de actuar.

" My Hero Academia " ( Boku no Hero Academia ) tiene la tarea de abrir una nueva historia, pero con otros protagonistas. All Might buscará uno a uno a los futuros héroes de la ciudad para prepararlo para el gran combate que ellos deberán afrontar.