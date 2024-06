Hoy sabemos que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba está a dos capítulos de acabar con la cuarta temporada, dedicada al Arco del Entrenamiento Hashira. Muchos se mueren de ganas por saber qué ocurrirá después, específicamente en el Arco del Castillo Infinito. Habrá que esperar varios meses para saberlo a través del anime, pero el manga ya lo tiene todo resuelto.

El Arco del Entrenamiento Hashira consta de ocho episodios en el manga (128-136) y después viene el Arco de la Batalla Final (137-205), el cual se desarrolla en dos sub arcos: el Castillo Infinito y la Cuenta Regresiva al Amanecer.

Actualmente, el capítulo del anime más reciente es el sexto de la cuarta temporada y muestra a Tanjiro superando las pruebas del hashira Gyomei Himejima. Mientras tanto, Muzan y el Upper Moon 4, Nakime, aparecen al cierre de la entrega buscando la sede de los Demon Slayer Corps para dar con Ubuyashiki y Nezuko.

Aún hace falta dos episodios más para el cierre del Arco del Entrenamiento Hashira. Si es que no puedes esperar más ya que los nuevos episodios fueron lentos y con poca acción, aquí te cuento cómo es que inicia el Arco del Castillo Infinito según el manga. Solo compartiremos la introducción para no arruinarte el desenlace de las subtramas.

El Arco del Castillo Infinito empieza con el hashira Sanemi hallando un globo ocular de un demonio; una pista de que Muzan anda cerca. Al rato, el antagonista principal llega a la mansión de Kagaya Ubuyashiki y sucede un enfrentamiento. Allí se revela la conexión familiar entre ambos personajes, herederos de un linaje maldito que produjo el primer demonio. Kagaya se sacrifica y hiere a Muzan, por lo que gana tiempo para los cazademonios.

Después nos enteramos que Tamayo confronta a Muzan con el suero capaz de convertir a los demonios en humanos mientras Gyomei interviene para herir al líder de los demonios. Sin embargo, Muzan logra atraparlos en el siempre cambiante Castillo Infinito, controlado por Nakime.

Cómo leer el manga Demon Slayer

¿Con ganas de saber más? Te decimos cómo puedes hacer para leer el manga y saber el desenlace de una vez por todas. Prueba la aplicación Manga Plus by SHUEISHA en Google Play o App Store. Descarga la aplicación, abre el programa y dale clic en Buscar para dar con Demon Slayer. El sistema te preguntará si es que quieres leer en español o en inglés. Elije esta última opción y notarás que podrás leer los tres primeros episodios gratis y el resto solo estará disponible para los suscriptores de Manga Plus MAX. Hay planes Estándar y Deluxe, los cuales difieren en el acceso al catálogo de la plataforma. Ambos no traen publicidad pero solo el plan Deluxe (17.99 soles mensuales) ofrece acceso a títulos completados. Necesitarás de este plan para leer todos los episodios de Demon Slayer sin problemas.

La otra opción es la página Kimetsuyaiba.Online. Allí podrás encontrar todos los enlaces para cada episodio que están traducidos al inglés. La ventaja de esta opción es que podrás leer el manga en computadora porque los servicios de Manga Plus by SHUEISHA están optimizados para teléfonos inteligentes.