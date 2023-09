Hacer una maratón de One Piece es una broma de mal gusto, porque la serie animada es tan extensa que pocos se animan de ver todas las entregas de un solo intento. De hecho, olvídate, es imposible, pero al menos hay un sitio donde están todas las temporadas disponibles. ¿Estás listo para el reto? Veamos primero dónde puedes visualizar las aventuras de los intrépidos piratas y luego hagamos matemática sobre cuánto demorarás en ver todo el contenido de One Piece.

El épico viaje de Luffy, Nami, Zoro y Usopp en One Piece empieza con el Arco de East Blue (original de 1999), y arranca con Luffy y su firme propósito de convertirse en rey de los piratas, pero hay mucho más qué descubrir, sobretodo con los primeros retos y enemigos a los que los nakamas tendrán que enfrentarse a grandes aventuras y la búsqueda del legendario tesoro de Gold Roger.

De ahí hasta la actualidad hablamos de cientos de episodios. Sin embargo, puedes ver gratis la recopilación especial del arco de East Blue si eres usuarios registrado de Crunchyroll. El segundo arco, titulado Alabasta, también está disponible en la plataforma y muestra a los piratas abriéndose paso por Reverse Mountain para finalmente cruzar hacia el océano Grand Line. Así las cosas, y como ya te lo imaginas, Crunchyroll es la opción legal para ver todo el anime sin riesgo a descargar malwares en páginas de dudosa reputación.

Cuánto demoraré en ver todo One Piece

Hasta el 10 de septiembre, One Piece tiene 1075 episodios. Cada uno de ellos tiene una duración de 24 minutos, pero de los cuales solo necesitas ver 20 (la introducción y los créditos finales duran cuatro minutos en total). Ahora hagamos simples matemáticas. Multiplicando los episodios por la duración de cada uno, obtenemos el resultado de 21 500 minutos, es decir, unas 358 horas con 18 minutos o, lo que es casi lo mismo, 15 días (14.916...).

Así que tómate tu tiempo, divide bien las horas de visualización y no pongas en riesgo tu salud haciendo una maratón de One Piece, porque no podrás verlo todo de un solo intento. ¡Disfruta de la serie!