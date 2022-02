El capítulo de la semana pasada de la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” dejó impactados a los fanáticos de “Attack on Titan”, pero no tendrán tiempo para recuperarse pues el equipo del programa ya está listo para lanzamiento de un nuevo episodio aún más explosivo que el anterior. Aunque eso sí, el estreno del capítulo 81 (Temporada 4 Parte 2 - Cap 6) sufrirá un pequeño retraso en su hora de emisión.

“Shingeki no Kyojin” viene transmitiendo cada domingo su cuarta temporada en Funimation, Hulu y Crunchyroll, y en Japón a través de NHK. En la entrega del 6 de febrero, titulada ‘From You, 2,000 Years Ago’ (4x21), el anime volvió al pasado para conocer la historia de Ymir, quien compartió su pasado y sus razones para permanecer en la dimensión de los Caminos.

Sin duda, “Attack on Titan” acaba de lanzar uno de sus mejores episodios hasta la fecha y parece que todo está a punto de cambiar para los héroes de la serie. Eren tiene una nueva forma, los muros de la humanidad se han derrumbado y se ha revelado la verdad detrás de los titanes. Ahora, una nueva guerra está en el horizonte, y corresponderá a Armin y Mikasa enfrentarla de frente.

PRÓXIMO EPISODIO DE ATTACK ON TITAN SERÁ RETRASADO

Tranquilo, antes de entrar en pánico, debes saber que en realidad el episodio 81 solo se retrasa por minutos en lugar de horas o incluso días. ¿Por qué? El cambio -solo por este domingo 13 de febrero- se debe a la transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno, por lo que el debut del capítulo de “Attack on Titan” deberá ser corrido un poco de su horario habitual. Eso sí, el estrenó del domingo se dará de cualquier manera.

La actualización acaba de publicarse en el sitio web oficial de “Attack on Titan”. Fue allí donde se les dijo a los fanáticos que el episodio 81 retrasaría su transmisión de NHK por 20 minutos. Esto se debe a la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, ya que estos se vienen desarrollando en China en este momento.

Este cambio significa que “Attack on Titan” estrenará su nuevo episodio el 13 de febrero a las 12:25 am JST. Y por lo general, está disponible justo después de la medianoche en el extranjero; pero, por el cambio de horario, no se saber si su arribo a las plataformas se verá afectada. Tampoco está del todo claro cómo afectará este retraso a los horarios de transmisión simultánea de la serie; aunque es muy probable que los servicios de transmisión se adapten a esta variación.

Recuerda los horarios de “Shingeki No Kyojin” por país

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 3:45 pm.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 4:45 pm.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5:45 pm.

España: 9:45 pm.