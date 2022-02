¿Qué sucedió en el capítulo 79 de “Shingeki no Kyojin”? El anime de “Attack on Titan” no ha bajado el alto nivel de sus episodios y, en el más reciente, mostró el poder secreto de Eren. El protagonista le mostró a Zeke la habilidad que los seguidores de la historia no conocían pero sí sospechaban desde capítulos atrás. De esta manera, “Ataque a los titanes”, que se puede ver en Crunchyroll y otras plataformas, tuvo una celebrada entrega titulada “Recuerdos del futuro”.

La historia de Hajime Isayama viene desarrollando la última parte de su temporada 4, acercándose cada vez más al desenlace de su historia que, en el manga, ya se conoció en abril de 2021.

De esta manera, la primera aparición de “Shingeki no Kyojin” culminó después de doce años de aparecer en la revista Bessatsu Shōnen Magazine. Su camino empezó en setiembre de 2009.

Mientras que, en cuanto al anime, “Attack on Titan” debutó en la televisión el 6 de abril de 2013. Desde el estreno de la última parte de la temporada 4, desde enero de 2022, la serie animada ha recibido buenas críticas y su personaje principal, Eren Jaeger, ha cambiado drásticamente en la trama.

Eren y Zeke en la parte final de la temporada 4 de "Ataque a los titanes". (Foto: MAPPA Studio)

¿QUÉ PODER TENÍA OCULTO EREN JAEGER EN “SHINGEKI NO KYOJIN”?

En el episodio 79 de “Shingeki no Kyojin”, se vio cómo Eren Jaeger demostró a Zeke que tenía el poder de ver el futuro, una habilidad que mantuvo oculta durante la historia, aunque ya había dado algunas señales a lo largo de las cuatro temporadas.

En el más reciente capítulo, titulado como “Recuerdos del futuro”, los hermanos miran los recuerdos de Grisha, su padre, mostrando algunos momentos emotivos de las infancias de Zeke y Eren. Sin embargo, la gran sorpresa se dio cuando Eren intervino en el recuerdo de su padre con la familia Reiss. En realidad, al ver que él no podía asesinar a la realeza, intervino para orillarlo a hacerlo y así obtener el poder del Titán Fundador.

De esta manera, los seguidores de “Attack on Titan” descubrieron que eren tiene el poder de ver los recuerdos no solo de sus antepasados sino también de los futuros herederos, todo para llevar a cabo su plan que todavía no se conoce del todo (para los que no han leído el manga) y que ha empezado con su padre y Zeke: Eren lo manipuló para llegar a la Coordinada.

Además, uno de los puntos claves que ya habían dado una forma de entender de que el futuro también podía ser visto por el Titan Fundador fue cuando Eren Kruger le dice a Grisha que debe cumplir su misión para salvar a Mikasa y Armin, así como a todos. Ambos no sabían quiénes eran ellos, pero la sospecha quedó latente hasta que el capítulo 79 terminó por aclarar esta escena.

¿QUIÉN ES LA NIÑA QUE APARECE JUNTO A EREN?

También se debe recordar que la primera fotografía que se tuvo del avance del final de “Shingeki no Kyojin” es una niña junto a Eren dentro de los “Caminos Invisibles”. Ahora se sabe que se trata la fundadora Ymir, quien también se encuentra en esta dimensión desconocida, zona en donde solo pueden estar los eldianos o “gente de Ymir”.

El adelanto que se mostró el Studio MAPPA no es algo al azar, pues esta escena es la que marcó el inicio del fin de la historia del manga. Dicho episodio está inspirada en la portada del volumen 30.

Ymir en el manga de "Shingeki no Kyojin". (Foto: Kodansha)

¿QUÉ SACRIFICIO DEMANDA TERMINAR LA TEMPORADA 4 DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

Por otro lado, tras el anuncio del canal japonés, los seguidores de “Shingeki no Kyojin” han empezado a preguntarse sobre cómo serán los próximos capítulos. Aunque, lo que más se ha resaltado en las redes sociales es sobre el aspecto del director del anime, Yuichiro Hayashi. La salud de uno de los creadores de “Attack on Titan” - luego de ver unas fotografías con el rostro bastante cansado - es la principal interrogante de los aficionados.

Se ha presumido que Hayashi ha puesto todo su empeño en esta temporada junto al Studio MAPPA y es por que luce con los ojos hinchados, producto de las pocas horas de sueño. Básicamente, pensar que los próximos capítulos se empezarán a hacer ya mismo, sería estar jugando con el estado de salud del director.

Shingeki no Kyojin | Tráiler de la temporada 4 de "Attack on Titan"