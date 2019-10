“Breaking Bad: El Camino”: ¿cómo pudo grabarse ESE cameo sorpresa del personaje más querido por todos?

Las últimas

[{"id":135972,"title":"Comit\u00e9 Ol\u00edmpico Peruano denuncia que peligra la presencia de Per\u00fa en Tokio 2020 por injerencia del IPD","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/tokio-2020-comite-olimpico-peruano-denuncia-peligra-presencia-peru-tokio-2020-injerencia-ipd-135972","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da756d0cde25.jpeg"},{"id":135962,"title":"EN VIVO | Cantolao vs. Sport Huancayo en partido de vuelta por la Copa Bicentenario | EN DIRECTO","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/cantolao-vs-sport-huancayo-vivo-online-directo-via-gol-peru-semifinales-vuelta-copa-bicentenario-estadio-miguel-grau-callao-nczd-live-sports-event-135962","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da74c0785237.jpeg"},{"id":135968,"title":"Pok\u00e9mon GO: los jugadores podr\u00e1n pagar para capturar a Regigigas","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-jugadores-podran-pagar-capturar-regigigas-135968","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da754b3cef12.jpeg"},{"id":135969,"title":"\u2018Canchita\u2019 Gonz\u00e1les se mostr\u00f3 feliz por su anotaci\u00f3n","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-futbol-canchita-gonzales-mostro-feliz-anotacion-video-nnav-135969","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da7532395562.jpeg"},{"id":135966,"title":"Roman Reigns: \"Tampoco me gust\u00f3 el final de Hell in a Cell, pero eso no es motivo para insultar a Seth y Bray\"","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-roman-reigns-me-gusto-final-hell-in-cell-motivo-insultar-seth-wyatt-135966","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da7524153ce2.jpeg"},{"id":135485,"title":"Dragon Ball Super: el padre de los \u00c1ngeles, Daishinkan, entrar\u00eda en combate en Dragon Ball Heroes","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-daishinkan-entraria-combate-pronto-anime-alternativo-dragon-ball-heroes-anime-mexico-espana-135485","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da21399e89e8.jpeg"},{"id":135965,"title":"Edison Flores aprueba rendimiento de Per\u00fa","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-futbol-edison-flores-aprueba-rendimiento-seleccion-video-nnav-135965","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da74e472226d.jpeg"},{"id":135956,"title":"\u00bfComo les fue a Colombia y Chile, los pr\u00f3ximos rivales de Per\u00fa, en la fecha de amistosos FIFA?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-les-proximos-rivales-peru-fecha-amistosos-fifa-135956","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da741a01cb83.jpeg"},{"id":135829,"title":"\"Joker\": los divertidos videos del #JokerChallenge en redes sociales","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-miles-bailan-escaleras-estilo-guason-jokerchallenge-135829","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da35c66ece3f.jpeg"},{"id":135959,"title":"El 'Maui' del f\u00fatbol: Mohamed Salah cumple el sue\u00f1o de su hijo y se disfraza de personaje de Disney","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/facebook-viral-mohamed-salah-cumple-sueno-hija-disfraza-personaje-disney-cumpleanos-nczd-135959","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da7482137f88.png"},{"id":135955,"title":"\u00bfEl nuevo Ansu Fati? Karim Adeyemi, la nueva joya del Red Bull Salzburg que quiere el Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-karim-adeyemi-nueva-joya-red-bull-salzburg-quiere-seguir-pasos-ansu-fati-135955","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da7479e14f73.jpeg"},{"id":135964,"title":"FIFA 20: Kane y Lewandowski son las mejores cartas del \"Equipo de la Semana\" en FUT","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-kane-lewandowski-son-mejores-cartas-equipo-semana-fut-135964","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da74d72418dc.jpeg"},{"id":135957,"title":"La gran preocupaci\u00f3n de Pablo Bengoechea en la recta final del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-gran-preocupacion-pablo-bengoechea-recta-final-torneo-clausura-135957","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da74866d2372.jpeg"},{"id":135963,"title":"Paolo Guerrero, Luis Abram y Carlos Zambrano partieron a sus clubes","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-futbol-paolo-guerrero-luis-abram-carlos-zambrano-partieron-clubes-video-nnav-135963","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da74d066f4fc.jpeg"},{"id":135731,"title":"\"Avengers: Endgame\": Chris Hemsworth se siente inc\u00f3modo con que otro actor levante su martillo","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-chris-hemsworth-confeso-sentirse-molesto-capitan-america-levanto-mjolnir-marvel-avengers-4-vengadores-135731","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4c322ee264.jpeg"},{"id":135739,"title":"PS5: Sony a\u00f1adir\u00eda a la PlayStation 5 retrocompatibilidad con las viejas consolas","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-playstation-5-seria-retrocompatible-primeras-consolas-sony-135739","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/01\/5d93d844287e1.jpeg"},{"id":135960,"title":"Kevin Quevedo, el plan de Ricardo Gareca para reemplazar a Andr\u00e9 Carrillo","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-kevin-quevedo-plan-ricardo-gareca-reemplazar-andre-carrillo-135960","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da74a892cbb2.jpeg"},{"id":135633,"title":"Dragon Ball Heroes: fecha de estreno del cap\u00edtulo 17 y sinopsis","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-capitulo-17-fecha-lanzamiento-sinopsis-spin-off-dragon-ball-super-135633","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da3968b7aa2c.jpeg"},{"id":135952,"title":"Hasta pronto, crack: Alexis fue operado del tobillo tras lesi\u00f3n con Chile y se perder\u00e1 lo que resta del a\u00f1o","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/alexis-sanchez-operado-tobillo-lesion-chile-perdera-resta-ano-nczd-135952","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da742742dba5.jpeg"},{"id":135961,"title":"Pedro Gallese realiza autocr\u00edtica y apunta a mejorar","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-futbol-pedro-gallese-realiza-autocritica-apunta-mejorar-video-nnav-135961","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da748cabf1e8.jpeg"},{"id":135812,"title":"Pok\u00e9mon GO: evento de Halloween promete nuevo contenido y capturas en el juego","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-halloween-llegara-juego-moviles-espeluznante-contenido-android-ios-135812","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5dc4c50087.jpeg"},{"id":135958,"title":"Marvel: director de \"Thor: Love and Thunder\" confirm\u00f3 que Korg aparecer\u00e1 en la cinta","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-director-thor-love-and-thunder-confirmo-korg-aparecera-cinta-thor-4-135958","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d01637f35646.jpeg"},{"id":135951,"title":"La espera desespera: \u00bfcu\u00e1ndo se conocer\u00e1 definitivamente la fecha para el Barcelona vs Real Madrid?","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-fecha-oficial-decidira-dia-definitivo-clasico-espana-laliga-135951","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da74607d2c45.jpeg"},{"id":135822,"title":"\"Avengers: Endgame\": Chris Hemsworth no incluye a ning\u00fan Vengador en su escena favorita","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-chris-hemsworth-thor-revela-escena-favorita-avengers-4-vengadores-cine-135822","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5ed43d6250.jpeg"},{"id":135953,"title":"\u00bfHumo blanco para el Cl\u00e1sico? Borran todo comunicado de actividades para el Barcelona vs. Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-suspenden-actividades-proces-clasico-espana-135953","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da7464991c93.png"},{"id":135954,"title":"Ricardo Gareca: Uruguay tiene jugadores de oficio","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-futbol-ricardo-gareca-alabo-zaga-uruguay-video-nnav-135954","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da74525447c0.jpeg"},{"id":135949,"title":"\u00daltimo momento: el 'Kun' Ag\u00fcero sufri\u00f3 un accidente en Manchester [FOTO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/facebook-sergio-agueero-sufrio-accidente-manchester-salio-ileso-foto-nczd-135949","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da73fd602e10.png"},{"id":135950,"title":"El cambio regeneracional comenz\u00f3 en Uruguay: \u00bfQu\u00e9 jugadores tiene Per\u00fa para el futuro?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-cambio-regeneracional-comenzo-uruguay-jugadores-peru-futuro-135950","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/26\/5d6441f69bf84.jpeg"},{"id":135928,"title":"Yankees vs. Astros v\u00eda ESPN: sigue el Juego 4 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/new-york-yankees-vs-houston-astros-vivo-directo-online-gratis-via-espn-sigue-cuarto-juego-serie-campeonato-liga-americana-mlb-yankee-stadium-estados-unidos-nczd-135928","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da6a332523ad.jpeg"},{"id":135921,"title":"\u201cBreaking Bad: El Camino\u201d: \u00bfc\u00f3mo pudo grabarse ESE cameo sorpresa del personaje m\u00e1s querido por todos?","categoria":"Depor Play","slug_categoria":"depor\/depor-play","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/breaking-bad-camino-logro-cameo-sorpresa-popular-personaje-nnda-nnlt-135921","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da69a874aa81.png"},{"id":135807,"title":"\u00a1Los memes no perdonan! El empate entre Per\u00fa y Uruguay sigue dando que hablar en las redes sociales","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-memes-facebook-twitter-vivo-vacilate-divertidos-e-hilarantes-previa-partido-amistoso-estadio-nacional-135807","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da73daf42b10.jpeg"},{"id":135821,"title":"Dragon Ball Super: \u00bfel Modo Dios deber\u00eda llegar al anime para equiparar al Ultra Instinto?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-anime-necesita-dios-dragon-ball-heroes-135821","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5e7d67db74.jpeg"},{"id":135948,"title":"Vamos a Barcelona: la postura del equipo de Zidane para jugar el Cl\u00e1sico de Espa\u00f1a","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-postura-equipo-zidane-clasico-espana-2019-135948","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da73e7681a16.png"},{"id":135880,"title":"\u201cNanatsu no Taizai\u201d, 3x02 EN VIVO: \u00bfc\u00f3mo ver online el nuevo cap\u00edtulo?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/nanatsu-taizai-3x02-vivo-online-seven-deadly-sins-wrath-of-the-gods-siete-pecados-capitales-temporada-3-nnda-nnlt-135880","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da63ea2e1c57.jpeg"},{"id":135947,"title":"\u00a1Habl\u00f3 fuerte! Erick Osores calific\u00f3 de \"decepcionante\" la actuaci\u00f3n de la Selecci\u00f3n Peruana ante Uruguay","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-erick-osores-califico-decepcionante-actuacion-bicolor-uruguay-135947","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da73a6aa6c04.jpeg"},{"id":135946,"title":"Barcelona y Real Madrid dicen que 'no': las posturas de los clubes para cambio de sede del Cl\u00e1sico","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-real-madrid-rechazan-cambio-escenario-clasico-laliga-santander-2019-nczd-135946","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da7390ca4b58.jpeg"},{"id":135942,"title":"\"Un inamovible en la Selecci\u00f3n Peruana\": as\u00ed vio V\u00e9lez Sarsfield a Luis Abram","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-vio-velez-sarsfield-luis-abram-partido-uruguay-135942","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3de598aaef8.jpeg"},{"id":135945,"title":"League of Legends anuncia su versi\u00f3n de m\u00f3viles llamada Wild Rift [VIDEO]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-anuncia-version-moviles-llamada-wild-rift-video-135945","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da73424836d7.jpeg"},{"id":135943,"title":"Proponen llevar el Bar\u00e7a-Madrid a Argentina para devolver el favor de la final de Copa Libertadores 2018","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-proponen-mudar-clasico-espana-buenos-aires-final-copa-libertadores-2018-135943","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da731fcc4675.jpeg"},{"id":135922,"title":"Lo bueno y lo malo del regreso de Andr\u00e9 Carrillo al equipo titular","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-vimos-desempeno-andre-carrillo-regreso-titular-uruguay-video-135922","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da6a5ee540ed.jpeg"},{"id":135944,"title":"Legends of Runeterra es el nuevo juego de cartas del universo de League of Legends","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-legends-of-runeterra-nuevo-juego-cartas-riot-games-android-prerregistro-beta-135944","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da72fa0475aa.jpeg"},{"id":135923,"title":"Lo que dej\u00f3 Christian Cueva en su regreso al once titular de la Selecci\u00f3n Peruana [AN\u00c1LISIS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-dejo-christian-cueva-regreso-titularato-blanquirroja-analisis-135923","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da69be4980b6.jpeg"},{"id":135940,"title":"League of Legends: Senna es la nueva campeona que se suma al juego de Riot Games","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-senna-nueva-campeona-suma-juego-riot-games-10-anos-aniversario-135940","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da72a7a43483.jpeg"},{"id":135879,"title":"V\u00eda TVN y CFD Premium: Colo Colo vs Huachipato chocan por el Campeonato Nacional 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-huachipato-vivo-online-directo-cdf-tvn-campeonato-nacional-chile-fecha-24-estadio-monumental-david-arellano-santiago-minuto-minuto-transmision-gratis-nczd-135879","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da7295189e51.jpeg"},{"id":135939,"title":"\u00daltima hora: Barcelona-Real Madrid fue declarado de alto riesgo y todo apunta a que no se juega el Cl\u00e1sico","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/clasico-espana-barcelona-real-madrid-juega-comision-antiviolencia-declara-partido-alto-riesgo-135939","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da7237fa8357.jpeg"},{"id":135898,"title":"Per\u00fa vs. Colombia: \u00bfcu\u00e1ndo y d\u00f3nde vuelve a jugar la 'bicolor' un amistoso internacional?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-colombia-fecha-horarios-canales-hd-amistoso-internacional-fifa-miami-estados-unidos-movistar-latina-nczd-135898","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da665b9271ae.jpeg"},{"id":135938,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: Paolo Guerrero parti\u00f3 a Brasil altamente resguardado [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-paolo-guerrero-partio-brasil-altamente-resguardado-135938","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da720132a7e1.jpeg"},{"id":135937,"title":"Fortnite: Cap\u00edtulo 2 y los grandes cambios que introduce el videojuego","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-2-10-grandes-cambios-introduce-capitulo-2-videojuego-chapter-2-mapa-skins-nnda-nnlt-135937","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da71a890e467.jpeg"},{"id":135936,"title":"\u00a1No Mateo, no es para ti! El hijo de Messi intent\u00f3 \"adue\u00f1arse\" de la Bota de Oro y es viral [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/lionel-messi-fc-barcelona-hijo-mateo-llevarse-bota-oro-padre-video-135936","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/16\/5da714ec81ff9.jpeg"}]