Durante el desarrollo de la tercera película de los Guardianes de la Galaxia, Peter Quill trabaja en afrontar la pérdida de Gamora, su pareja. La Gamora actual no lo conoce, así que es difícil para él entablar una relación de amistad. Sin embargo, ella es un tanto más perceptiva de lo que creíamos.

En un momento de la cinta comenta que hay una cierta conexión entre Star Lord y Nebula, pero no se ahonda más en el tema debido a que se convierte en una situación muy incómoda para todos. Pese aesto, James Gunn admite que podría haber sentimientos allí.

Recordemos que Nebula por fin ha abandonado la sombra de su padre, se unió a los Vengadores y encontró en los Guardianes de la Galaxia su propósito en la vida, al punto de convertirse en una de las lideresas del equipo.

Peter Quill es su figura a seguir, así que eventualmente iban a tener que conectar de alguna forma. Gunn, el directo, comentó en una entrevista para el medio The New York Times que si es una posibilidad que haya sentimientos pero que no quiso meter este tema en la película.

Relación entre Peter Quill y Nebula

“Nunca pensé en ir allí por completo, pero creo que Nebula, emocionalmente, es una especie de colegiala mala que no va a mostrar sus sentimientos a nadie”, cometó.

“Karen piensa que Nebula está un poco enamorada de Quill que no sabe muy bien cómo armar, y tiene sentido porque cuando llegamos a ellos en el Vol. 3, nos damos cuenta de que son los dos líderes de los Guardianes. Creo que es muy normal en cualquier amistad cercana tener algún tipo de sentimientos románticos o de enamoramiento ocasionales”, añade.

Lamentablemente, no conoceremos más acerca de la relación entre Quill y las hijas de Thanos, ya que cada uno toma un camino diferente al final de la película. Star Lord, según lo que anuncia Marvel al final de la cinta, volverá al UCM pero como un héroe solitario.

