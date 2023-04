Tras la salida de James Gunn de Marvel, la productora va en busca de nuevos talentos que le den forma a la fase 5 y 6 del universo cinematográfico de los Vengadores. Por el momento, hay un nombre que se rumorea: Chad Stahelski.

El director de las películas de John Wick confirmó que ha estado en conversaciones de Marvel Studios. ¿Crees que este director le daría un estilo atractivo a las cintas del UCM? Cuenta con un estilo muy particulary es un especialista en escenas de acción.

Stahelski tiene todavía un proyecto pendiente: la adaptación cinematográfica de Ghost of Tsushima. Pese a esto, ya piensa en el futuro de su carrera y Marvel es la opción más clara que tiene hasta el momento.

Chad Stahelsk en conversaciones con Marvel

“En los últimos meses, me pidieron que entrara y hablara sobre un proyecto. No creo que fuera el momento adecuado, porque todavía tenía que terminar Wick [Capítulo 4]... [pero] no puedo estar más agradecido.

Eso es halagador: si Marvel te llama y te ofrece un trabajo, al menos estás en el radar. Por supuesto, es un gran impulso para el ego. Es increíble”, comentó el director en una entrevista para el medio Looper.

Todavía no se sabe qué tipo de proyecto le darían al actor, aunque se nos vienen algunos en donde calzaría perfecto. ¿Te imaginas una película de Daredevil al estilo John Wick? Otra cinta o serie en la que podría imprimir su estilo es en Blade, una producción confirmada en la fase 6.

