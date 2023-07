No cabe duda que los humanos pueden utilizar la ira para guiar sus acciones, pero el final de “Secret Invasion” parece que no toma el camino correcto. Aquí te contamos cómo finalizó la serie y por qué el desenlace no termina por solucionar el gran cnflicto detrás de los Skrulls y la humanidad.

Pese a que la humanidad tiene luces y sombras, durante las últimas décadas, la gran mayoría de naciones han encontrado otras válvulas de escape para evitar los conflictos armados. Sin embargo, en el último capítulo de “Secret Invasion”, en vez de iniciar un diálogo, se lleva a cabo una cacería.

Explicación del final de “Secret Invasion”

Advertimos que las siguientes líneas cuentan con spoilers de la serie “Secret Invasion”, la cual ha cerrado oficialmente su primera y parece que última temporada con el estreno del capítulo 6. En un inicio, se planteó este proyecto como para cerrar un capítulo pendiente: la aparición del os Skrulls en la Tierra.

Pero la serie tomó otro rumbo. Al mismo estilo de “The Falcon and the Winter Soldier”, se involucró mucho la política y parecía que al final quedaría todo en un acuerdo diplomático. Una rama del os Skrulls forma una organización terrorista y planea tomar el planeta Tierra como su hogar, solo necesitan iniciar una tercera guerra mundial que los humanos se aniquilen entre ellos.

Gracias a la intervención de Fury, Sonya Falsworth y G’iah, los Skrulls liderados por Gravik no logran lanzar una bomba nuclear al territorio ruso. De esta forma, se evita el gran conflicto, pero se da inicio a otro.

En un giro inesperado de la trama, el presidente de los Estados Unidos le declara la guerra a inocentes Skrulls. Básicamente, llama a asesinar a cualquiera que esté de encubierto, sin darles voz o llegar a un acuerdo.

El final es totalmente bélico y vuelve todo a los hombros de Nick Fury, quien en medio del conflicto ahora debe firmar las paces con los Kree y buscarles un hogar a los Skrulls. En otras palabras, volvemos al problema de origen. ¿Te gustó el final de la serie?, ¿esperabas más de esta producción de la fase 5?, ¿crees que los Skrulls tendrán un papel iimportante en el futuro del UCM?

