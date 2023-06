El Universo Cinematográfico de Marvel presenta una nueva historia en Disney Plus: Secret Invasion. La serie se centra en el gran conflicto entre la humanidad y la raza alienígena Skrulls, que surge a partir de la promesa que Nick Fury les hizo décadas atrás, la cual abandonó para centrarse en proteger la Tierra en el proyecto S.A.B.E.R.

En el capítulo 2 se explica que no hay solo un puñado de refugiados en la Tierra, sino que Talos llamó a todos los que se encontraban en peligro en la galaxia y ahora caminan más de un millón entre nosotros. En principio no sería un problema si los Skrulls no estuvieran siguiendo a Gravik, un separatista del ala de Talos que busca tomar control del planeta.

Pero no fue la única gran revelación del episodio, sino que también pudimos conocer el verdadero plan de Gravik: crear a los Super-Skrull con el objetivo de superar por mucho a los humanos. G’iah, la hija de Talos, descubre que el líder ya cuenta con material genético de varios personajes del UCM, con los que se fusionará en futuros capítulos.

Super-Skrull no contará con los poderes de Los Cuatro Fantásticos

Lamentablemente, Marvel todavía no introduce a Los Cuatro Fantásticos en el UCM, así que no serán parte de la serie “Secret Invasion”. Super-Skrull, en los comics, se presenta como una modificación genética que tiene los poderes de los cuatro integrantes del equipo.

Sin embargo, en la serie, solo se puede ver que han recolectado material genético de Groot, Cull Obsidian, un soldado de Extremis y una bestia helada de las cintas de Thor. No contará con la invibilidad de Sue Storm ni el fuego de Antorcha Humana.

Gravik será el primer Super Skrull del UCM. Foto: Marvel

¿Quién es Super-Skrull?

Super-Skrull, cuyo nombre verdadero es Kl’rt, es un personaje ficticio que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics. El personaje, creado por Stan Lee y Jack Kirby, apareció por primera vez en Fantastic Four #18 en septiembre de 1963.

Kl’rt es un miembro de la raza alienígena Skrull, que es conocida por su capacidad para cambiar de forma. Sin embargo, Super-Skrull fue seleccionado para un experimento especial donde se le otorgaron poderes mucho más allá de los de un Skrull típico.

Los poderes de Super-Skrull incluyen:

Cambio de forma : Como todos los Skrulls, Super-Skrull tiene la capacidad de cambiar de forma a voluntad. Puede cambiar su forma y apariencia para parecerse a cualquier ser humano o alienígena.

: Como todos los Skrulls, Super-Skrull tiene la capacidad de cambiar de forma a voluntad. Puede cambiar su forma y apariencia para parecerse a cualquier ser humano o alienígena. Replicación de poderes de Los 4 Fantásticos : Super-Skrull tiene los poderes combinados de los 4 Fantásticos de Marvel, que fueron impartidos en él por medio de experimentos. Esto incluye: La elasticidad de Mr. Fantastic La habilidad de volar y controlar la energía de fuego como la Antorcha Humana La fuerza sobrehumana, la durabilidad y la capacidad de transformación en roca de la Cosa Los campos de fuerza y las habilidades de invisibilidad de la Mujer Invisible

: Super-Skrull tiene los poderes combinados de los 4 Fantásticos de Marvel, que fueron impartidos en él por medio de experimentos. Esto incluye: La elasticidad de Mr. Fantastic La habilidad de volar y controlar la energía de fuego como la Antorcha Humana La fuerza sobrehumana, la durabilidad y la capacidad de transformación en roca de la Cosa Los campos de fuerza y las habilidades de invisibilidad de la Mujer Invisible Hipnosis : Tiene la habilidad de hipnotizar a las personas.

: Tiene la habilidad de hipnotizar a las personas. Manipulación de energía : Además de los poderes que replicó de los 4 Fantásticos, también puede absorber y manipular la energía de varias formas.

: Además de los poderes que replicó de los 4 Fantásticos, también puede absorber y manipular la energía de varias formas. Habilidades de combate: Es un guerrero altamente capacitado en combate cuerpo a cuerpo y estrategias militares.

