El Universo Cinematográfico de Marvel cuenta con historias realmente interesantes. Sony, por otro lado, se ha dedicado a expandir el universo de sus propios personajes, como Spider-Man. No nos referimos exactamente a “Spider-Man: No Way Home”, sino que también estrenó en cines la película animada “Spider-Man into the Spider-Verse”. Esta producción contará con una secuela que se estrenará en junio de este año si no hay mayores retrasos.

La cinta llevará el nombre de “Spider-Man Across the Spider-Verse” y continuará exactamente donde quedó la anterior entrega. Morales sigue adelante con su vida adolescente cuando aparece Gewn Stacy de otro multiverso para recularlo. Así es, él será parte del Spider-Verso, un extraño lugar en donde se reúnen todos los superhéroes arácnidos.

Ver el tráiler de “Spider-Man Across the Spider-Verse” en español latino

El nuevo tráiler comienza con la aparición de los tres Peter Parker que todos conocemos (Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire). Pero no son los únicos en el Spider-Verso. Una vez que Morales se mete en este universo paralelo, se entera de que hay miles como él, cada uno tiene una particularidad, ya sea porque proviene de un recóndito lugar de la Tierra o porque puede utilizar otro tipo de poderes.

Gewn comenta algo que le da forma a la película: que todo este multiverso fue ideado por Miguel O’Hara, un científico mexicano que obtuvo poderes y posteriormente tomó la identidad de Spider-Man 2000 en su universo.

En esta ocasión, Miles Morales debe tomar una decisión importante e intentar romper con el molde del Hombre Araña. Normalmente, el personaje pierde a su tío, pero es lo que le transforma en un superhéroe responsable. Sin embargo, ahora el protagonista debe intentar salvar los multiversos o dejar ir a un ser querido.

¿Quién es Miguel O’Hara?

Miguel O’Hara es un personaje icónico de Marvel Comics, más conocido como Spider-Man 2099. Es un científico genético que vive en una versión futurista de Nueva York en el año 2099. Después de un accidente en su laboratorio, Miguel se inyecta ADN de araña y adquiere habilidades similares a las de Spider-Man.

Como Spider-Man del futuro, Miguel lucha contra el crimen en una época en la que las corporaciones controlan el mundo. A pesar de sus diferencias con Peter Parker, el Spider-Man original, comparte su sentido de responsabilidad y justicia.

En el universo del Spider-Verso, Miguel es parte de un equipo de Spider-Héroes de diferentes realidades alternativas que se unen para enfrentar a los vampiros del universo de Morlun.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.