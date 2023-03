Marvel Studios encontró en la serie “She-Hulk” una nueva ventana de exposición de nuevos héroes y villanos que complementarán la fase 5 y 6 del UCM. Daredevil volvió a la acción y se ganó la simpatía de los fans, ya que se trata de una nueva versión de aquella que interpretó Charlie Cox en la serie de Netflix.

Tras el buen recibimiento, la productora tomó la decisión de producir una nueva serie exclusiva de Disney Plus llamada Daredevil: Born Again. Por el momento, no se sabe si conectará con la anterior producción del mismo antihéroe, pero sí se ha confirmado que contará con la presencia de Vincent D’Onofrio como Kingpin.

Jon Bernthal será una vez más The Punisher

Como si estos nombres no fueran ya llamativos, Marvel también tendría en mente volver a trabajar con Jon Bernthal en su papel de The Punisher. Según detalla el medio The Hollywood Reporter, la serie comenzaría su rodaje a finales de marzo de este año.

La información que maneja el portal es que Marvel romperá la tradición de las nuevas series de la fase 4 y 5, ya que “Daredevil: Born Again” contará con 18 episodios a comparación con los seis o nueve de otras producciones.

Por el momento, no se ha confirmado el regreso de Deborah Ann Woll y Elden Henson, quienes interpretaban los papales de Karen Page y Foggy Nelson. Habrá que esperar a las filtraciones del rodaje para conocer el elenco completo.

