Hoy cierran las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Dota 2, mejor conocido como The International 2024. El primer clasificado es HEROIC y esta tarde se define cuál equipo tomará el segundo y último cupo para el mayor certamen del MOBA.

HEROIC venció ayer a Beastcoast por 2-0 en la final del Upper Bracket. Ahora, Beastcoast espera al ganador entre Cuyes Esports y BOOM Esports para un nuevo enfrentamiento a “mejor de tres”, y así definir el segundo ticket para The International 2024.

Los retadores Cuyes Esports y BOOM Esports tuvieron un largo recorrido en las clasificatorias porque empezaron desde el Lower Bracket, es decir, no tuvieron margen de error y vienen ganando desde hace tres fechas. Boom Esports tiene el galardón de haber eliminado a Leviatán mientras Cuyes Esports hizo lo mismo con Midas Club, uno de los invitados para el certamen.

Última fecha de las clasificatorias sudamericanas a The International 2024

Cuyes Esports vs. BOOM Esports (11:00 am | Hora Perú - Colombia)

Beastcoast vs. Ganador entre Cuyes Esports vs. BOOM Esports (2:00 pm | Hora Perú - Colombia)

Formato y lista de competidores

El formato consta de llaves de doble eliminación. Ocho de los equipos arrancaron el 14 de junio desde el Upper Bracket mientras otros cuatro esperaron desde el Lower Bracket. Los equipos estuvieron conformados por cuatro invitados (HEROIC, Beastcoast, Midas Club y Leviatán) y ocho clasificados del Abierto (NoPing Esports, Estar Backs, Infinity, Fantasy Gaming, Cuyes Esports, BOOM Esports, Lava Esports, MAMUTEROS).

Sobre The International 2024

La decimotercera edición anual de The International tendrá lugar en Copenhague, Dinamarca. Al igual que la edición anterior, el certamen está dividido en dos fases distintas: las eliminatorias, la fase de grupos y los playoffs (hasta los 8 mejores) del The Road to The International. La competencia arranca el 4 de septiembre entre los mejores 16 equipos de todo el mundo.

EN VIVO | Mira clasificatorias sudamericanas para The International 2024

La comunidad de Dota 2 podrá seguir todos los detalles del competitivo a través de la cuenta de PGL en YouTube.